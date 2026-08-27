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Тройное ДТП на Харьковщине: перевернулось авто правоохранителей

Происшествия 13:02   27.08.2026
Виктория Яковенко
Тройное ДТП на Харьковщине: перевернулось авто правоохранителей

На Харьковщине произошла авария с участием служебного автомобиля полицейских. Пострадал один человек.

Как сообщили в управлении полиции охраны в Харьковской области, это произошло на перекрестке дорог Киев-Харьков-Довжанский и Чугуев-Меловое.

«По предварительной информации, на перекрестке столкнулись служебный автомобиль полиции охраны Renault Duster и автомобиль Ford Transit. После столкновения служебный автомобиль перевернулся и повредил автомобиль Volkswagen Polo», — говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек, находившийся в Volkswagen Polo, получил телесные повреждения, его госпитализировали.

По предварительным данным правоохранителей, признаков алкогольного или наркотического опьянения у участников аварии не обнаружено. Все три автомобиля получили механические повреждения.

В управлении назначили служебное расследование. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, утром 18 августа на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Покотиловка произошла авария с участием микроавтобуса Renault и грузового автомобиля ГАЗ. В результате ДТП пострадали пять пассажиров, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 13:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине произошла авария с участием служебного автомобиля полицейских. Пострадал один человек.".