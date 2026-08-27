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Потрійна ДТП на Харківщині: перекинулося авто правоохоронців

Події 13:02   27.08.2026
Вікторія Яковенко
Потрійна ДТП на Харківщині: перекинулося авто правоохоронців

На Харківщині сталася аварія за участю службового автомобіля поліцейських. Постраждала одна людина.

Як повідомили в управлінні поліції охорони в Харківській області, це сталося на перехресті доріг Київ–Харків–Довжанський та Чугуїв–Мілове.

“За попередньою інформацією, на перехресті зіткнулися службовий автомобіль поліції охорони Renault Duster та автомобіль Ford Transit. Після зіткнення службовий автомобіль перекинувся та пошкодив автомобіль Volkswagen Polo”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП одна людина, яка перебувала у Volkswagen Polo, отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.

За попередніми даними правоохоронців, ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння в учасників аварії не виявлено. Усі три автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

В управлінні призначили службове розслідування. Обставини та причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, вранці 18 серпня на трасі «Київ–Харків–Довжанський» поблизу селища Покотилівка сталася аварія за участю мікроавтобуса Renault та вантажного автомобіля ГАЗ. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро пасажирів, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2026 в 13:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сталася аварія за участю службового автомобіля поліцейських. Постраждала одна людина.".