Вся увага ворога на півночі регіону – Генштаб про бої

Протягом минулої доби на Харківщині було 11 боїв. Про це у ранковому зведенні 27 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів атакували в районі Приліпки, Стариці, Синельникового, Вільчі, Лимана та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – ЗСУ відбили один штурм ворога біля Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 47 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ворога: