Live

Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото)

Суспільство 12:08   26.08.2026
Вікторія Яковенко
Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото) Фото: Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Впродовж останніх місяців безпекова ситуація на Харківщині значно ускладнилася через атаки ворожих FPV, тож працівники лісництв почали застосовувати спеціальні детектори дронів, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

«Найбільшій небезпеці піддаються співробітники, які патрулюють масиви, виявляють і ліквідовують загоряння, а також бригади, що працюють на відвантаженні деревини в прикордонні та поблизу зони бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детектори дронів працюють за принципом пасивного аналізу радіочастот — вони не випромінюють власних сигналів і «слухають» ефір, залишаючись непомітними для противника.

«Виявивши характерний для БпЛА сигнал, прилад подає сигнал тривоги. Пристрої працюють від акумулятора, легко кріпляться на екіпірування або встановлюються в службових автомобілях. Отримавши сповіщення про небезпеку, працівники мають час зупинити й розосередити транспорт, залишити відкриту ділянку та перейти в укриття. Це мінімізує ризики пошкодження майна й, найголовніше, зберігає життя людей», – розповіли лісівники.

Та додають, такі прилади уже використовують усі надлісництва Харківщини.

лесоводы используют детекторы дронов
Фото: Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
лесоводы используют детекторы дронов
Фото: Філія «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Читайте також: «Все, що робимо, працює» – Синєгубов про ефективність купола від FPV

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по регіону, проблеми з газом
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по регіону, проблеми з газом
26.08.2026, 13:32
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
26.08.2026, 08:01
Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів
Комунальники вже там: що відбувається в Основ’янському районі після ударів
26.08.2026, 11:35
FPV випустила РФ по газовиках, які їхали відновлювати газову мережу
FPV випустила РФ по газовиках, які їхали відновлювати газову мережу
26.08.2026, 10:33
Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
26.08.2026, 11:03
Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото)
Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото)
26.08.2026, 12:08

Новини за темою:

26.08.2026
Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов
26.08.2026
Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ
26.08.2026
Інтенсивність боїв дещо зменшилася – Генштаб про ситуацію на фронті
26.08.2026
Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів
25.08.2026
Двоє людей загинули внаслідок атаки удару FPV-дрона на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники лісництв почали застосовувати спеціальні детектори дронів, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».".