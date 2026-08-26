Детектори дронів з’явились у лісівників на Харківщині: що це (фото)

Впродовж останніх місяців безпекова ситуація на Харківщині значно ускладнилася через атаки ворожих FPV, тож працівники лісництв почали застосовувати спеціальні детектори дронів, повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

«Найбільшій небезпеці піддаються співробітники, які патрулюють масиви, виявляють і ліквідовують загоряння, а також бригади, що працюють на відвантаженні деревини в прикордонні та поблизу зони бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детектори дронів працюють за принципом пасивного аналізу радіочастот — вони не випромінюють власних сигналів і «слухають» ефір, залишаючись непомітними для противника.

«Виявивши характерний для БпЛА сигнал, прилад подає сигнал тривоги. Пристрої працюють від акумулятора, легко кріпляться на екіпірування або встановлюються в службових автомобілях. Отримавши сповіщення про небезпеку, працівники мають час зупинити й розосередити транспорт, залишити відкриту ділянку та перейти в укриття. Це мінімізує ризики пошкодження майна й, найголовніше, зберігає життя людей», – розповіли лісівники.

Та додають, такі прилади уже використовують усі надлісництва Харківщини.