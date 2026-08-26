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Детекторы дронов появились у лесоводов на Харьковщине: что это (фото)

Общество 12:08   26.08.2026
Виктория Яковенко
Детекторы дронов появились у лесоводов на Харьковщине: что это (фото) Фото: Филиал «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины»

На протяжении последних месяцев ситуация с безопасностью на Харьковщине значительно усложнилась из-за атак вражеских FPV, поэтому работники лесничеств начали применять специальные детекторы дронов, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».

«Наибольшей опасности подвергаются сотрудники, которые патрулируют массивы, обнаруживают и ликвидируют возгорание, а также бригады, работающие на отгрузке древесины в пригрничье и вблизи зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детекторы дронов работают по принципу пассивного анализа радиочастот — они не излучают собственные сигналы и «слушают» эфир, оставаясь незаметными для противника.

«Обнаружив характерный для БпЛА сигнал, прибор подает сигнал тревоги. Устройства работают от аккумулятора, легко крепятся на экипировку или устанавливаются в служебных автомобилях. Получив уведомление об опасности, работники имеют время остановить и рассредоточить транспорт, покинуть открытый участок и перейти в укрытие. Это минимизирует риски повреждения имущества и, самое главное, сохраняет жизнь людей», – рассказали лесоводы.

Также добавляют, что такие приборы уже используют все надлесничества Харьковщины.

лесоводы используют детекторы дронов
Фото: Филиал «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины»
лесоводы используют детекторы дронов
Фото: Филиал «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники лесничеств начали применять специальные детекторы дронов, сообщили в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины».".