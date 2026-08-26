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Еще сутки газа в Малоданиловской громаде точно не будет – Гололобов

Происшествия 09:47   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Еще сутки газа в Малоданиловской громаде точно не будет – Гололобов

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил: в течение ближайших суток подачу газоснабжения не восстановят. Работы по восстановлению разрушенного после российского обстрела специалисты сегодня не начнут. О дальнейших планах специалистов обещают сообщить позже, однако пытаться включить газовые приборы – запрещено.

Он объяснил: газовщики все еще устанавливают масштабы разрушений и решают, какие восстановительные работы придется провести. На это время жителям необходимо перекрыть газовые краны, оставить на дверях табличку с надписью «Газ перекрыт» и в дальнейшем обеспечить газовщикам доступ к газовому оборудованию.

«Обследования домовладений и работы газовой службы, скорее всего, начнутся не сегодня. О дальнейших действиях и возможных сроках восстановления газоснабжения сообщим дополнительно», – написал Гололобов.

Напомним, вечером 25 августа россияне повредили газовую инфраструктуру в Харьковской области. Немедленно перекрыть газовые приборы и не пытаться использовать голубое топливо в Харьковском филиале «Газсети» просили жителей таких населенных пунктов:

  • Малая Даниловка;
  • Караван;
  • Чайковка;
  • Лужок;
  • Дергачи (ул. Научная);
  • Емцы;
  • Шелкоплясы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил:".