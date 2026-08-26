Еще сутки газа в Малоданиловской громаде точно не будет – Гололобов

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил: в течение ближайших суток подачу газоснабжения не восстановят. Работы по восстановлению разрушенного после российского обстрела специалисты сегодня не начнут. О дальнейших планах специалистов обещают сообщить позже, однако пытаться включить газовые приборы – запрещено.

Он объяснил: газовщики все еще устанавливают масштабы разрушений и решают, какие восстановительные работы придется провести. На это время жителям необходимо перекрыть газовые краны, оставить на дверях табличку с надписью «Газ перекрыт» и в дальнейшем обеспечить газовщикам доступ к газовому оборудованию.

«Обследования домовладений и работы газовой службы, скорее всего, начнутся не сегодня. О дальнейших действиях и возможных сроках восстановления газоснабжения сообщим дополнительно», – написал Гололобов.

Напомним, вечером 25 августа россияне повредили газовую инфраструктуру в Харьковской области. Немедленно перекрыть газовые приборы и не пытаться использовать голубое топливо в Харьковском филиале «Газсети» просили жителей таких населенных пунктов: