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Под утро Харьков атаковал дрон – детали

Происшествия 07:15   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Под утро Харьков атаковал дрон – детали

Мэр Игорь Терехов сообщил детали «прилета» в городе 26 августа около 04:50.

Как оказалось, под атакой был Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова.

Ранее Терехов также писал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.

Отметим, тревога в Харькове и области ночью 25 августа с 23:54. Основной угрозой были КАБы и беспилотники. Также Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях в регионе. По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил детали «прилета» в городе 26 августа около 04:50.".