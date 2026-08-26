Под утро Харьков атаковал дрон – детали

Мэр Игорь Терехов сообщил детали «прилета» в городе 26 августа около 04:50.

Как оказалось, под атакой был Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова.

Ранее Терехов также писал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.

Отметим, тревога в Харькове и области ночью 25 августа с 23:54. Основной угрозой были КАБы и беспилотники. Также Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях в регионе. По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.