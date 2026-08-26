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Новости Харькова – главное 26 августа: удары по Харькову и области

Общество 08:43   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 26 августа: удары по Харькову и области

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:43

Интенсивность боев немного уменьшилась – Генштаб о ситуации на фронте

Утром 26 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев.

На Южно-Слобожанском направлении было восемь боев около Избицкого, Старицы и Волчанска. На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов в районе Куриловки и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

07:42

Харьков и область обстреливали россияне

Мэр Игорь Терехов сообщил детали «прилета» в городе 26 августа около 04:50. Как оказалось, под атакой был Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова. Ранее Терехов также писал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.

Также мэр Галина минаева написала, что около 02:30 россияне обстреляли Чугуев. Известно, что город атаковал беспилотник и в результате попадания повреждена гражданская инфраструктура.

«В результате взрыва беспилотника пострадало частное домовладение и возник пожар в хозяйственном здании», – уточнила Минаева.

Пострадавших в результате удара нет. Профильные службы ликвидируют последствия «прилета».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".