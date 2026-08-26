Новости Харькова – главное 26 августа: удары по Харькову и области
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:43
Интенсивность боев немного уменьшилась – Генштаб о ситуации на фронте
Утром 26 августа Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было десять боев.
На Южно-Слобожанском направлении было восемь боев около Избицкого, Старицы и Волчанска. На Купянском – СОУ отбили два штурма оккупантов в районе Куриловки и Ковшаровки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.
07:42
Харьков и область обстреливали россияне
Мэр Игорь Терехов сообщил детали «прилета» в городе 26 августа около 04:50. Как оказалось, под атакой был Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова. Ранее Терехов также писал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.
Также мэр Галина минаева написала, что около 02:30 россияне обстреляли Чугуев. Известно, что город атаковал беспилотник и в результате попадания повреждена гражданская инфраструктура.
«В результате взрыва беспилотника пострадало частное домовладение и возник пожар в хозяйственном здании», – уточнила Минаева.
Пострадавших в результате удара нет. Профильные службы ликвидируют последствия «прилета».