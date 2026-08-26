Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по Харкову та області

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08:43

Інтенсивність боїв дещо зменшилася – Генштаб про ситуацію на фронті

Вранці 26 серпня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було десять боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку було вісім боїв біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська. На Куп’янському – СОУ відбили два штурми окупантів у районі Курилівки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час якого скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у Генштабі.

07:42

Харків та область обстрілювали росіяни

Мер Ігор Терехов повідомив деталі “прильоту” в місті 26 серпня близько 04:50. Як виявилось, під атакою був Холодногірський район. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Наслідки обстрілу уточнюватимуть, писав міський голова. Раніше Терехов також писав, що в Основ’янському районі горить склад після атаки РФ, постраждалих через “приліт” немає.

Також мер Галина Мінаєва написала, що близько 02:30 росіяни обстріляли Чугуїв. Відомо, що місто атакував безпілотник і внаслідок влучання пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Внаслідок вибуху безпілотника постраждало приватне домоволодіння та виникла пожежа в господарчій будівлі”, – уточнила Мінаєва.

Постраждалих внаслідок удару немає. Профільні служби ліквідовують наслідки “прильоту”.