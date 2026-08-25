Двоє людей загинули внаслідок атаки удару FPV-дрона на Харківщині

25 серпня близько 16:30 росіяни атакували FPV-дроном селище Слатине, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Удар стався у землю неподалік житлового будинку.

«Двоє чоловіків віком 50 та 51 рік прибирали придорожню територію від наслідків «прильоту» поблизу одного з домоволодінь. Росіяни цілеспрямовано вдарили по них FPV-дроном. На жаль, від отриманих травм чоловіки загинули на місці. Наразі вирішується питання щодо доставляння їхніх тіл до моргу для подальшого поховання», – розповів подробиці трагедії Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Також близько 17:00 ще один FPV-дрон поцілив приватний будинок, спричинивши загоряння, зазначив Задоренко. Минулося без постраждалих, але пожежа досі триває. Через небезпеку повторних ударів залучити підрозділи ДСНС для її ліквідації було неможливо.