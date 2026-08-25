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Двоє людей загинули внаслідок атаки удару FPV-дрона на Харківщині

Події 21:11   25.08.2026
Оксана Якушко
Двоє людей загинули внаслідок атаки удару FPV-дрона на Харківщині

25 серпня близько 16:30 росіяни атакували FPV-дроном селище Слатине, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Удар стався у землю неподалік житлового будинку.

«Двоє чоловіків віком 50 та 51 рік прибирали придорожню територію від наслідків «прильоту» поблизу одного з домоволодінь. Росіяни цілеспрямовано вдарили по них FPV-дроном. На жаль, від отриманих травм чоловіки загинули на місці. Наразі вирішується питання щодо доставляння їхніх тіл до моргу для подальшого поховання», – розповів подробиці трагедії Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Також близько 17:00 ще один FPV-дрон поцілив приватний будинок, спричинивши загоряння, зазначив Задоренко. Минулося без постраждалих, але пожежа досі триває. Через небезпеку повторних ударів залучити підрозділи ДСНС для її ліквідації було неможливо.

Читайте також: Реактивний БпЛА вдарив по Харкову, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 серпня близько 16:30 росіяни атакували FPV-дроном селище Слатине, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".