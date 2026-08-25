Два человека погибли в результате атаки удара FPV-дрона на Харьковщине

25 августа около 16:30 россияне атаковали FPV-дроном поселок Слатино, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Удар произошел в землю недалеко от жилого дома.

«Двое мужчин в возрасте 50 и 51 год убирали придорожную территорию от последствий прилета вблизи одного из домовладений. Россияне целенаправленно ударили по ним FPV-дроном. К сожалению, от полученных травм мужчины погибли на месте. Сейчас решается вопрос доставки их тел в морг для дальнейшего захоронения», — рассказал подробности трагедии Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

Также около 17:00 еще один FPV-дрон попал частный дом, вызвав возгорание, отметил Задоренко. Прошло без пострадавших, но пожар до сих пор продолжается. Из-за опасности повторных ударов привлечь подразделения ГСЧС для ее ликвидации было невозможно.