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Два человека погибли в результате атаки удара FPV-дрона на Харьковщине

Происшествия 21:11   25.08.2026
Оксана Якушко
Два человека погибли в результате атаки удара FPV-дрона на Харьковщине

25 августа около 16:30 россияне атаковали FPV-дроном поселок Слатино, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Удар произошел в землю недалеко от жилого дома.

«Двое мужчин в возрасте 50 и 51 год убирали придорожную территорию от последствий прилета вблизи одного из домовладений. Россияне целенаправленно ударили по ним FPV-дроном. К сожалению, от полученных травм мужчины погибли на месте. Сейчас решается вопрос доставки их тел в морг для дальнейшего захоронения», — рассказал подробности трагедии Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

Также около 17:00 еще один FPV-дрон попал частный дом, вызвав возгорание, отметил Задоренко. Прошло без пострадавших, но пожар до сих пор продолжается. Из-за опасности повторных ударов привлечь подразделения ГСЧС для ее ликвидации было невозможно.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа около 16:30 россияне атаковали FPV-дроном поселок Слатино, сообщает Харьковская областная прокуратура.".