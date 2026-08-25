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DeepState сообщает об успехе украинских воинов на Купянщине

Фронт 16:46   25.08.2026
Виктория Яковенко
DeepState сообщает об успехе украинских воинов на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

25 августа аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об успехе СОУ на Купянском направлении.

По данным осинтеров, Силы обороны Украины возобновили контроль вблизи села Западное.

успех СОУ на Купянщине
Карта DeepState 25 августа
успех СОУ на Купянщине
Карта DeepState 24 августа

Отметим, этот населенный пункт находится в Двуричанской громаде Купянского района. Село расположено неподалеку от реки Оскол.

Напомним, враг может усилить давление сразу на нескольких направлениях Харьковщины, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Речь идет о Купянске и Боровой, а также о приграничных регионах. Он объяснил, зачем это будут делать оккупанты.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об успехе СОУ на Купянском направлении.".