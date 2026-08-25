DeepState сообщает об успехе украинских воинов на Купянщине

25 августа аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об успехе СОУ на Купянском направлении.

По данным осинтеров, Силы обороны Украины возобновили контроль вблизи села Западное.

Отметим, этот населенный пункт находится в Двуричанской громаде Купянского района. Село расположено неподалеку от реки Оскол.

Напомним, враг может усилить давление сразу на нескольких направлениях Харьковщины, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Речь идет о Купянске и Боровой, а также о приграничных регионах. Он объяснил, зачем это будут делать оккупанты.