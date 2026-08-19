Сегодня 19 августа 2026: какой праздник и день в истории

19 августа в Украине – День пчеловода. В мире – Всемирный день гуманитарной помощи. В этот день 43 года до н. э римский сенат избрал консулом республики 19-летнего Октавиана – приемного сына Юлия Цезаря. В 1839-м миру раскрыли секрет создания фотографий методом дагеротипии. В 1944-м Париж восстал против немецких оккупантов и режима Виши. В 1960-м состоялся первый успешный полет живых существ в космос. В 1989-м первый церковный приход в УССР вышел из подчинения Русской православной церкви. В 1991-м председатель Верховной Рады УССР Леонид Кравчук обратился к украинцам по поводу ГКЧП. В 2022-м в Харькове установили первую безопасную остановку.

Праздники и памятные даты 19 августа

19 августа в Украине – День пчеловода.

В мире – Всемирный день гуманитарной помощи, День филателии (или День почтовой марки).

Также сегодня: Всемирный день фотографии, Международный день банта, Международный день орангутана.

19 августа в истории

19 августа 43 года до н. э. римский сенат избрал консулом республики 19-летнего Октавиана – приемного сына Юлия Цезаря. Чтобы «убедить» сенаторов его поддержать, Октавиану пришлось привести к стенам Рима войско.

После убийства Цезаря прошло больше года. В своем завещании диктатор указал наследником Октавиана. Тем не менее власть в Риме фактически захватил родственник и близкий соратник Цезаря, консул Марк Антоний. Он был в Риме в момент, когда диктатора убили, выступил против заговорщиков и сплотил вокруг себя сторонников. Когда же убийцы Цезаря бежали из Рима, Антоний завладел казной. Октавиан в момент убийства названого отца был далеко от Рима – учился в греческом городе Аполлония. Вернувшись в столицу, он приступил к формированию пула сторонников. Одним из известнейших его «пиар-ходов» стала раздача каждому римлянину по 300 сестерциев (серебряных монет) – как это было прописано в завещании Цезаря. Чтобы это сделать, Октавиану пришлось распродать собственное имущество. Ведь казну ему Марк Антоний так и не отдал. Постепенно вокруг Октавиана начал сплачиваться плебс и ветераны армии Цезаря. Кроме того, сторону Октавиана принял знаменитый оратор Цицерон, который начал склонять Сенат к наследнику Цезаря и против Марка Антония. Несмотря на это, когда Октавиан собрал армию и двинулся с ней в Рим, в городе была паника, о чем свидетельствует античный историк Аппиан в своем цикле «Гражданские войны».

«Люди бегали туда-сюда, а некоторые перевозили своих жен, детей и все, что им было дороже всего, на поля и в укрепленные части города, потому что еще не было известно, что он стремится лишь обеспечить себе консульство… Сенат был охвачен ужасом, поскольку не имел наготове военной силы», — писал Аппиан.

Город готовили к обороне. Однако «кандидат в консулы» не начал боя. Октавиан зашел в город только со своей охраной, оставив войско на занятых позициях. Три легиона, находившиеся в Риме и подчиненные сенату, игнорируя командование, отправили посланцев к наследнику Цезарю и сообщили, что переходят на его сторону. Тревога и относительный беспорядок продолжались примерно в течение суток. Однако за это время сенат все же собрался, и народ избрал консулами не только Октавиана, но и его родственник Квинт Педий. Борьба за власть этим, конечно, не завершилась. Впереди было непростое перемирие с Антонием, образование Второго триумвирата, а затем снова гражданская война.

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Церковный праздник 19 августа

19 августа чтят память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 августа летает много мух, то будет держаться жаркая влажная погода.

Если день теплый и ясный, то зима будет холодной и снежной.

Если 19 августа идет дождь, то ноябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, перенапрягаться и поднимать тяжелые вещи.

Нельзя носить старую и грязную одежду.

Нельзя жаловаться на жизнь.

День не подходит для строительства и ремонта.