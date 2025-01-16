Сегодня 16 января: какой праздник и день в истории

16 января 27 года до нашей эры римский Сенат предоставил Гаю Юлию Цезарю Октавиану титул Августа. С этой даты принято начинать отсчет истории Римской империи. В 1918-м в УНР приняли закон о «О народной армии». В 1919-м Директория УНР объявила войну советской России. В 1957-м в Ливерпуле открылся The Cavern Club, в котором начинала выступать группа The Beatles. В 1969-м, протестуя против советского вторжения в Чехословакию, совершил самосожжение студент Ян Палах. В 1991-м началась военная операция против Ирака — «Буря в пустыне». В 2014-м в Украине приняли «Диктаторские законы».

Праздники и памятные даты 16 января

16 января – Всемирный день The Beatles.

Также сегодня: Международный день острой и горячей еды, День ледовара, День дракона.

16 января в истории

16 января 27 года до нашей эры римский Сенат предоставил Гаю Юлию Цезарю Октавиану титул Августа. С этой даты принято начинать отсчет истории Римской империи. До того – с определенными «диктаторскими» перерывами – Римское государство все же имело республиканский строй. Октавиан Август стал тем человеком, который смог победить потенциально более мощных соперников и не без уловок убедить Сенат добровольно отдать себе всю полноту власти в государстве. История его восхождения к власти изобилует боями, предательствами и политическими интригами.

Будущий император при рождении получил имя Гай Октавий Фурин. Он происходил из плебейской (незнатной) римской семьи, но приходился внучатым племянником самому Гаю Юлию Цезарю – знаменитому полководцу и диктатору Римской республики. У Цезаря не было детей. И на определенном этапе своей жизни правитель стал все больше приближать к себе дальнего родственника. Это отмечали римляне и все чаще обращались к юноше, чтобы он посодействовал в решении диктатором того или иного вопроса. Впрочем, даже при этом завещание Цезаря стало неожиданностью для знати Рима, а особенно — давних и близких соратников диктатора. Юлий Цезарь принял решение усыновить Гая Октавия Фурина и завещал этому плебею три четверти своего состояния. Хотя выбор преемника был непонятен многим, сам Цезарь явно знал, что делает. Ведь его «ставка» на этого преемника в дальнейшем оправдалась.

На момент заговора против Юлия Цезаря и его убийства в Сенате, наследнику было всего 19 лет. Он находился вдали от Рима – в греческом городе Аполлония, где получал образование.

Узнав о смерти названого отца и его завещании, юноша принял волю убитого диктатора и сменил имя на Гай Юлий Цезарь Октавиан. Находившиеся с Октавианом в Аполлонии легионеры Цезаря предлагали юноше военную поддержку для мести убийцам диктатора. Однако Октавиан все же вернулся в Рим без боя. И начал там собственную «пиар-кампанию». Поскольку Юлий Цезарь был популярен в народе, Октавиан показательно чествовал память убитого и демонстрировал траур по нему. А дальше сделал самый меткий из своих ходов – раздал каждому римлянину по 300 сестерциев (серебряных монет) – как это было прописано в завещании Цезаря. Чтобы осуществить это, Октавиану пришлось распродать собственное имущество, ведь другой дальний родственник и близкий соратник Цезаря консул Марк Антоний не отдавал Октавиану деньги из казны диктатора.

Антоний считал себя более достойным стать наследником Цезаря. Кроме того, в отличие от Октавиана, в решающий момент он был в Риме: противостоял участникам заговора против Цезаря и вел с ними переговоры, произносил пылкую речь на похоронах императора, организовывал новую «коалицию» в сенате и так далее.

Впрочем, полностью «вымарать» Октавиана из римской политики Антонию не удалось. Юный наследник диктатора получил большую поддержку плебса и ветеранов армии Цезаря. Впоследствии он еще и усилил позиции, когда все же добился вступления в наследство. После этого Октавиан смог собрать вокруг себя войско, выплачивая бывшим воинам Цезаря солидные деньги за службу. 10 ноября 44 года до нашей эры (полгода спустя после убийства Цезаря) Октавиан вошел в Рим с несколькими тысячами воинов и произнес речь против Антония с призывом начать войну с ним. Это было неудачное решение – часть соратников Цезаря сразу отказалась поддерживать Октавиана, ведь Антоний был близок к предыдущему диктатору. Они хотели отомстить убийцам Цезаря, а не воевать с его сторонником. 24 ноября Антоний в ответ попытался добиться, чтобы Сенат признал Октавиана врагом государства. Однако это ему не удалось. Так что позиции обоих претендентов на наследие Цезаря были неустойчивыми. Октавиану в этот момент очень пригодилась поддержка выдающегося политика и оратора Цицерона. Он был противником Антония и произнес серию филиппик перед Сенатом и народом, добившись нескольких решений в пользу Октавиана.

Пока в Риме делили власть, в провинциях убийцы Цезаря (Кассий и Брут) собирали силы, чтобы противодействовать наместникам, которых назначил Марк Антоний. Страна стремительно приближалась к хаосу и гражданской войне. Пока Антоний подавлял восстания в провинциях, Октавиан приобретал при поддержке Цицерона политический вес в Риме. Сенат назначил 19-летнего юношу консулом (на 10 лет раньше, чем это было предусмотрено). Однако за противостоянием Октавиана и Антония все больше просматривалась цель римских политиков – ослабить их и избавиться от обоих. Антоний терял войска в битвах с заговорщиками, а сенат отменял его законы. Октавиана же постепенно стали «ставить и на место», не поддерживая его инициативы и его предложения о назначениях. Результатом этих событий и необходимости отомстить Бруту и Кассию стало дальнейшее объединение «неразлучных врагов» в так называемый Второй триумвират (третьим в триумвирате был еще один полководец и давний соратник как Цезаря, так и Антония Марк Эмилий Лепид). 27 ноября 43 года до н.э. образовалась коллегия из этих троих «для приведения государства в порядок». Троица разделила между собой зоны влияния в провинциях и магистратурах и организовала массовые казни своих противников, издавая так называемые «проскрипции» – списки, которыми людей объявляли вне закона и назначали награду за их убийство. В одну из таких проскрипций внесли и Цицерона – несмотря на то, что он поддерживал Октавиана. Антоний не простил оратора и добился того, что Октавиан согласился предать своего сторонника.

В дальнейшем вместе Марк Антоний и Октавиан разгромили войско мятежников и убийц Цезаря (успеха добился в первую очередь Антоний, Октавиан же в решительные моменты вообще отсутствовал на поле боя). Казнив Брута (и доведя до самоубийства Кассия) триумвиры еще раз перераспределили между собой римские территории. Несмотря на то, что между участниками Второго триумвирата постоянно возникали противоречия, они продолжили действие своего союзного договора еще на пять лет в 37 году до н.э. Однако второй период триумвирата Октавиан и Антоний уже использовали для подготовки к военному противостоянию друг с другом (Эмилий Лепид при этом оставался в стороне). В сенате не было единства – сторонники Антония переходили к Октавиану и наоборот. Против Марка Антония во многом римлян настраивали его отношения с царицей Египта Клеопатрой. Играя на настроениях в Риме, Октавиан добился того, что сенат лишил Антония всех полномочий, в том числе и намеченного на следующий год консульства и объявил войну Клеопатре. В этой войне войско Октавиана одержало победу 1 августа 30 до н.э. Марк Антоний покончил с собой, бросившись на меч. Через несколько дней после этого самоубийство совершила и Клеопатра.

Египет Октавиан присоединил к владениям Рима. В столицу он возвращался пышно, устроив три триумфа в разных городах. Хотя после победы над Антонием уже никто не помешал бы Октавиану получить диктаторские полномочия, он поступил более хитроумно, чем его предшественники. Октавиан фактически и так обладал неограниченной властью в провинциях, широкими полномочиями в Сенате (он был принцепсом – «первым среди сенаторов») и мощным войском. И все же он не провозглашал себя диктатором. Более того, 13 января 27 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь Октавиан устроил целое политическое шоу: выступил с речью перед Сенатом, заявив, что готов отказаться от всех своих чрезвычайных полномочий в пользу Сената и народа. Сенаторы не были готовы к этому спектаклю и не воспользовались последней возможностью помешать Октавиану узурпировать власть. Они отказали принцепсу в сложении полномочий и наоборот дали ему право управлять рядом провинций. А 16 января сенаторы, не останавливаясь «в приступе любви к Октавиану», наградили его именем «Август», которое имело религиозный оттенок. С этого момента полным именем и титулом наследника Юлия Цезаря стало «Император Цезарь Август, сын бога». Хотя в течение длительного времени «признаки демократии» в Риме еще сохранялись, фактически страной руководил единолично император Октавиан Август. И именно с его утверждения во власти историки ведут отсчет времен Римской империи.

16 января 1918 года в УНР приняли закон о «О народной армии». Подробнее.

16 января 1919 года Директория УНР объявила войну большевистской России. Подробнее.

16 января 1957 года в английском Ливерпуле открылся The Cavern Club – культовое заведение, в котором начинала взлет на музыкальный олимп группа The Beatles. Подробнее.

16 января 1969 года совершил самосожжение чешский студент Ян Палах. Подробнее.

16 января 1991 года началась «Буря в пустыне» — операция коалиции 28 стран в Персидском заливе против Ирака. Подробнее.

16 января 1992 года Буркина-Фасо признала независимость Украины.

16 января 2014 года в Украине приняли «Диктаторские законы». Подробнее.

Церковный праздник 16 января

16 января – День поклонения честным веригам (оковам) апостола Петра. Подробнее.

Народные приметы

Если солнце на закате красное, завтра будет мороз.

Метель 16 января – к холодному и дождливому лету.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 16 января

Запрещено работать с какими-либо острыми предметами.

Нельзя стирать вещи.

Нельзя выносить из дома мусор.