Сегодня 16 января: какой праздник и день в истории

16 января 1919 года Директория УНР объявила войну советской России. В 1957-м в Ливерпуле открылся «The Cavern Club», в котором начинала выступать группа «The Beatles». В 1969-м, протестуя против советского вторжения в Чехословакию, совершил самосожжение студент Ян Палах. В 1991-м началась военная операция против Ирака — «Буря в пустыне». В 2014-м в Украине приняли «Диктаторские законы».

Праздники и памятные даты 16 января

16 января – Всемирный день «The Beatles».

Также отмечают: День ледовара (это человек, который заливает лед на катках и ледовых аренах), Международный день острой и горячей еды.

16 января в Украине в течение нескольких лет чествовали память защитников Донецкого аэропорта. Однако в 2022-м совместным приказом министра обороны и Главнокомандующего ВСУ эту памятную дату перенесли на 20 января.

16 января в истории

16 января 1918 года в УНР приняли закон о «О народной армии». Документ утвердила Малая Рада. Он регламентировал принципы создания украинской армии (на основе народной милиции). Как видно из даты, армию создавали прямо во время войны с советскими захватчиками.

16 января 1919 года Директория УНР объявила войну большевистской России.

По сути это стало констатацией факта – красная армия уже вторглась на территорию Украины, нарушив предыдущие мирные договоренности. Контекст событий был таким: после заключения Берестейского мира в начале 1918 года УНР получила поддержку Немецкой и Австро-Венгерской империй. Подписав сепаратный мир, руководство советской России признало независимость УНР. Совместными усилиями армии УНР и немецкого войска советских оккупантов выбили с территории Украины. Однако поражение Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне очевидно приближалось. России, которая так недальновидно «кинула» союзников по Антанте и подписала сепаратный мир, их победа над Германией никаких территориальных приобретений не обещала. Поэтому советское руководство готовилось к быстрому наступлению на территорию Украины, чтобы «украсть» ее до того, как будут подписаны любые условия мирного договора по результатам мировой войны. Сразу после капитуляции Германии большевики объявили недействительным Берестейский мир, который сами же подписывали. 17 ноября 1918 года в Москве создали фейковое «Временное рабоче-крестьянское правительство Украины», которое должны были «внести в Киев на штыках». А уже в конце ноября началось масштабное советское наступление на Украинское государство. Оно совпало с изменениями в руководстве Украины (свержением правительства гетмана Скоропадского и установлением власти Директории УНР). Уже 3 января 1919 года войска оккупантов, которые наскоро нарекли «Украинской советской армией», захватили Харьков. В дальнейшем его провозгласили столицей захваченной части Украины. Директория УНР сначала посылала правительству Советской России ноты протеста. Но 5 января получила ответ из Москвы – очень хорошо знакомый современным украинцам по заявлениям нынешнего руководства страны-агрессора, начиная с 2014 года. Правительство РСФСР продемонстрировало классический «ихтамнет» — заявило, что российские войска в Украину не вторгались, а против Директории воюет армия «украинского советского правительства, которое является полностью независимым». Руководство Директории не дало выставить себя дураками и сразу расставило точки над i. В ответ на российские заявления о «независимом украинском советском правительстве» и «гражданской войне» Директория объявила войну ее настоящей виновнице — большевистской России.

16 января 1957 года в английском Ливерпуле открылся «The Cavern Club» – культовое заведение, в котором начинала взлет на музыкальный олимп группа «The Beatles».

С 1961 по 1963 год «The Beatles» выступили здесь 292 раза. Именно здесь будущих звезд увидел продюсер Брайан Эпстайн. В марте 1973 года «The Cavern Club» закрыли – здание снесли для строительства метро. Однако оставшиеся после сноса 15 тысяч камней и кирпичей в дальнейшем использовали, чтобы отстроить почти точную копию клуба. Она открыла свои двери в 1984-м. А в 1999-м сэр Пол Маккартни – один из экс-участников «The Beatles» презентовал здесь свой новый альбом «Run Devil Run».

16 января 1969 года совершил самосожжение чешский студент Ян Палах.

Таким образом он протестовал против подавления «Пражской весны» и советской оккупации Чехословакии. После вторжения в Чехословакию армий стран Варшавского договора студент философского факультета Карлова университета в Праге участвовал во многих протестах, студенческой забастовке. Однако все эти акции были безрезультатными. Чтобы привлечь внимание мира к трагическим событиям в своей стране Палах поджег себя заживо на Вацлавской площади. В его портфеле нашли письма, объясняющие этот поступок, а также указывавшие на существование целой организации молодых людей, которые планировали прибегнуть к такой страшной форме протеста. Палах получил 85% ожогов тела, спасти его не смогли – студент скончался в больнице через три дня. А советские власти Чехословакии попытались скрыть причины его самосожжения. Когда же информация начала просачиваться, чешские коммунисты попытались приуменьшить жертву юноши, заявив, что он якобы не знал, что погибнет, считая, что обливает себя каким-то «холодным огнем». Мать Палаха и еще четыре человека подали в суд на распространявшего эту ложь заместителя руководителя компартии Чехословакии. Но «самый гуманный суд» в 1970 году, конечно, признал коммуниста невиновным, а истцов — «врагами социализма». Во время Бархатной революции в Чехословакии в 1989 году состоялась целая неделя демонстраций, которую назвали «неделей Яна Палаха».

16 января 1991 года началась знаменитая операция «Буря в пустыне», в рамках которой коалиция 28 стран вступила в войну в Персидском заливе против Ирака.

Причиной проведения этой военной операции стало вторжение иракской армии Хусейна в Кувейт. Операцию начали в ночь с 16 на 17 января 1991 года масштабной бомбардировкой военных объектов Ирака. В бомбардировке приняло участие более 1000 боевых самолетов. 24 февраля началась вторая фаза операции – наземное наступление. Кувейт освободили за четыре дня этого наступления. Уже 28 февраля армия Ирака покинула Кувейт, а следом правительство Хусейна признало все резолюции Совбеза ООН, касавшиеся нападения Ирака на Кувейт.

16 января 1992 года Буркина-Фасо признала независимость Украины.

16 января 2014 года в Украине приняли «Диктаторские законы». Их «протаскивали» с грубым нарушением регламента и законодательной процедуры. Голосовали простым поднятием рук, без использования системы «Рада» и без обсуждения. Подписав их, спикер Верховной Рады Владимир Рыбак нарушил как минимум две нормы «Закона о регламенте Верховной Рады». Несмотря на это, тексты все же опубликовали в газетах «Голос України» и «Урядовий кур’єр». Так что в большинстве своем они вступили в силу с 22 января. Сами законы были направлены на резкое ограничение прав и свобод в Украине — практически во всех сферах.

Среди прочего ради противодействия «Автомайдану» ограничили движение в колоннах автомобилей; ужесточили ответственность за «нарушение установленного законом порядка проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций»; запретили участие в акциях протеста в масках или шлемах (или каких-либо других средствах маскировки); запретили установку палаток без разрешения; ввели наказание лиц, оказывающих любую поддержку протестующим (предоставляющих помещения, транспорт, технику); ограничили деятельность СМИ и т.д. Законы совершенно очевидно были четко прописаны против участников антиправительственных протестов в Киеве, которые начались как Евромайдан и переросли в Революцию достоинства. Воспользоваться этими «драконовскими нормами» по полной власть не смогла, ведь принятие таких норм резко активизировало протесты, которые в итоге привели к падению режима Януковича.

Церковный праздник 16 января

16 января – День поклонения честным веригам (оковам) апостола Петра. Около 42 года апостола Петра арестовали за проповедь о Христе по приказу Ирода Агриппы. В тюрьме его сковали двумя железными цепями (веригами). Ночью перед судом над Петром ангел снял эти цепи с апостола и вывел его из тюрьмы. Христиане, услышав об этом чуде, взяли вериги и хранили их как драгоценность. Известны случаи чудесного исцеления от оков апостола Петра. Святыня хранилась в Иерусалиме до времен патриарха Ювеналия, подарившего их Евдокии, жене императора Феодосия Младшего. А она перенесла вериги из Иерусалима в Константинополь. Одну из цепей Евдокия послала в Рим своей дочери Евдокии, которая построила храм во имя апостола Петра и разместила в нем святыню. В Риме были также другие цепи – те, в которых находился апостол перед своей смертью при императоре Нероне.

Народные приметы

Если солнце на закате красное, завтра будет мороз.

Метель 16 января – к холодному и дождливому лету.

Если день морозный, то лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 16 января

Запрещено работать с какими-либо острыми предметами.

Нельзя стирать вещи.

Нельзя выносить из дома мусор.