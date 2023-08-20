Сегодня 20 августа: какой праздник и день в истории

20 августа 1627 года вышел первый словарь украинского языка. В 1941-м Гитлер издал декрет о создании райхскомиссариата Украина. В 1968 году войска СССР оккупировали Чехословакию, чтобы подавить Пражскую весну. В 1991-м Эстония провозгласила независимость, а по СССР прокатились митинги против ГКЧП.

Праздники и памятные даты 20 августа

20 августа в мире – Всемирный день лени. Также отмечают Всемирный день москитов и Всемирный день картофеля фри.

20 августа в истории

20 августа (дата приблизительная) 1627 года вышел первый словарь украинского языка «Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє».

Создал его языковед, лексикограф и православный монах Памво Беринда. Он работал над словарем более 20 лет. Книга содержит около 7000 слов — общих и имен собственных преимущественно современного церковнославянского языка с переводом и толкованием их на украинский литературный язык начала XVII века. Составляя словарь, Беринда ставил своей целью восстановить церковнославянскую традицию литературного языка — в противоположность наступлению польского и соответственно католичества.

20 августа 1884 года родился Емельян Ковч – украинский греко-католический священник, известный как священник Майданека. Его за помощь евреям арестовало гестапо, Ковча сожгли в крематории концлагеря. В 2001 году он стал блаженным католической церкви.

20 августа 1941 года Гитлер издал декрет о создании райхскомиссариата Украина. Эта, созданная оккупантами, административно-территориальная единица существовала до изгнания нацистов из Украины – 1944 года. Райхскомиссаром в тот же день назначили гауляйтера и верховного президента Восточной Пруссии Эриха Коха. Райхскомиссариат Украина охватывал не все территории Украины. По замыслу нацистов, он должен стать одним из пяти таких образований на оккупированной территории СССР.

Чтобы ослабить движение за независимость, которое приобретало силу в Украине на фоне войны, Галичину оккупанты выделили в отдельный дистрикт. Также в территорию райхскомиссариата не включили Северную Буковину и так называемую Транснистрию (их передали Румынии). Центром оккупированной Украины назнчили не Киев, а Ровно. При этом нацисты пытались придать оккупированной территории национальную окраску: признали украинский язык официальным наравне с немецким, ввели карбованец и т.д. Что не мешало райсхскомиссару Коху в открытую заявлять, что нацисты считают украинцев людьми «второго сорта». Известно его заявление: «Восточные народы — как украинцы, так и все другие, предназначены служить своим природным хозяевам» («хозяевами», конечно, признавались немцы). Украинцев Кох называл «рассово более низкими». В оккупированной Украине захватчики проводили свою людоедскую политику, истребляя местную интеллигенцию, любых потенциальных противников режима и, конечно, евреев.

20 августа 1968 года началась так называемая операция «Дунай» — по сути, оккупация войсками СССР и стран Варшавского договора Чехословакии. Эти события стали болезненной реакцией советского руководства на процессы демократизации в Чехословакии, которые известны как Пражская весна.

Традиционно Пражской весной называют период с 5 января по 20 августа 1968 года, отсчитывая его с момента вступления в должность первого секретаря Компартии Чехословакии Александера Дубчека, который запустил реформы в стране. Но следует отметить, что приход Дубчека был не причиной демократических процессов, а их следствием. А сами процессы начались гораздо раньше. Общество все более ярко проявляло недовольство слишком вялым процессом «десталинизации» краны, который саботировал предшественник Дубчека Антонин Новотны. На острие сопротивления оголтелому коммунизму были писатели. Еще в 1963 году они организовали конференцию в Либлице, где реабилитировали Франца Кафку после жесткой критики в Восточном блоке. Считается, что именно эта конференция проложила путь дальнейшим реформам. Постепенно смелее стал официальный Союз чехословацких писателей, который стал предлагать независимость литературы от доктрины партии.

Пытаясь спасти себя и «сталинские методы», Новотны даже приглашал на заседание ЦК Брежнева. Но тот лишь увидел, как этого лидера не воспринимают однопартийцы, и поддержал его отстранение. Возглавив ЦК, Дубчек, находившийся в оппозиции в Новотны, начал реформы. Чехословакия начала демонстрировать независимость от СССР все больше. С этим советское руководство уже никак не могло смириться и склонилось к варианту обуздания «мятежной республики» путем ввода войск. Это сделали в ночь с 20 на 21 августа. На территорию страны зашли 200 тысяч солдат и 5000 танков стран Варшавского договора (преимущественно – СССР). Маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны ЧССР Мартина Дзура об этом и предостерег от сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. Чехословацкая армия не сопротивлялась. При вторжении погибли 72 гражданина Чехословацкой Социалистической Республики, сотни были ранены. В 1969 году Александра Дубчека на посту Генерального секретаря ЦК КПЧ сменил Густав Гусак. А оккупационные войска находились в стране до 1990 года.

20 августа 1991 года во время Августовского путча в СССР Верховный Совет Эстонской ССР принял решение о восстановлении независимости Эстонии.

В этот день и следующую ночь развивались основные события, которые стали приговором для ГКЧП и его организаторов. Центром событий была Москва. Однако митинги протеста против государственного переворота проходили и в Украине – в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Тем не менее городские и областные комитеты КПУ в разных городах Украины выступили с заявлениями о поддержке ГКЧП. А вот Верховная Рада УССР вечером приняла заявление, что постановления ГКЧП не имеют юридической силы на территории Украины, пока соответствующие вопросы не решит Верховная Рада. Депутаты, входившие в оппозицию в ВР, однозначно осудили госпереворот.

В Москве и Ленинграде в это время собирались многотысячные митинги (в Москве зафиксировано 200 тыс., в Ленинграде – 400 тыс.). Те, кто пришел к Белому дому в Москве, заявляли о поддержке Ельцина (на тот момент президента РСФСР) и демократии. Люди решили защищать админздание от возможного штурма, строили баррикады.

В обороне Белого дома участвовали не только горожане, там была милиция, охрана Белого дома, некоторые офицеры милиции и КГБ, ветераны войны в Афганистане, вооруженные стрелковым оружием. ГКЧП в начале планировал показать силу в «лучших тоталитарных традициях». Подготовили проект указа вр.и.о. президента СССР Геннадия Янаева о введении прямого президентского правления в ряде регионов (в том числе в западных областях Украины). В Москве объявили комендантский час с 23:00 до 6:00. Гражданам запретили быть на улицах, рассчитывая так разогнать многотысячную группу защитников Белого дома. В столицу СССР стянули войска (в том числе танки) с полным боекомплектом. Во время этих событий погибли три человека, пытавшихся остановить БТР. Впрочем, решительности «гэкачепистам» не хватило. Никто из них не отважился дать команду на штурм. После трех ночи заместитель министра обороны СССР и член ГКЧП Владислав Ачалов приказал отменить операцию и отвести подразделения из центра города. Уже к утру 21 августа в армии наметился раскол, военные отказывались выполнять приказы ГКЧП. Стало очевидно, что госпереворот провалился.

Церковный праздник 20 августа

20 августа – послепраздник Преображения Господня. Православные чтят память преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников. Дометий жил в IV веке. Он был персом. Крестился еще молодым, услышав проповеди христианина Уара. Покинув Персию, пришел в один из монастырей, где был пострижен в монахи. Впоследствии в монастыре святых Сергия и Вакха под руководством архимандрита Нурвела, строгого аскета, рукоположен в сан диакона. Когда архимандрит решил поставить его пресвитером, Дометий отказался, считая себя недостойным. Он уединился на пустынной горе в Сирии. Там жил под открытым небом, а потом начал жить в пещере вместе с двумя учениками. К ним приходили люди за исцелением и помощью. Многих язычников Дометий привел в христианство. Но однажды в местность, где он жил, прибыл, направляясь в поход против персов, император Юлиан Отступник. По его приказу воины, найдя святого Дометия и его учеников, забросали их камнями.

Народные приметы

Если рассвет красный, то будет дождь.

Если пауков не видно – погода испортится.

Если аисты готовятся улетать, то зима будет ранней.

Что нельзя делать 20 августа

Нельзя злословить и ругаться.

Женщинам нельзя работать в поле и огороде и выполнять любую другую тяжелую работу.

Категорически нельзя трогать аистов и тем более вредить им.