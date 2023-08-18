Сегодня 18 августа: какой праздник и день в истории

18 августа год назад в Харькове была одна из самых трагических ночей войны, когда два российских «Искандера» ударили по общежитиям. А день завершился взрывами на складах боеприпасов в Белгороде. В 1991-м начался Августовский путч в СССР. В 1941-м сотрудники НКВД подорвали Днепровскую ГЭС.

Праздники и памятные даты 18 августа

18 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают. В мире также нет значительных международных мероприятий.

18 августа в истории

18 августа 1836 года родился автор слов духовного гимна «Молитва за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни») Александр Конисский.

Он был переводчиком, писателем и педагогом, произведения которого полностью запретили в СССР, признав автора «националистом». Конисский был членом полтавской и киевской «Громад», а впоследствии – членом Литературного общества имени Шевченко и инициатором его превращения в Научное общество имени Шевченко. Также он является автором украинских прописей, изданных еще в 1862 году, учебника по арифметике, книги для чтения для украинских школ. Одной из его главных работ была полная биография Тараса Шевченко «Тарас Шевченко-Грушівський» в двух томах. Свою библиотеку и архив пожертвовал Научному обществу имени Шевченко, а также завещал часть денег. Умер Конисский 12 декабря 1900 года в Киеве.

18 августа 1941 года во время наступления нацистской армии работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС.

Некоторое время в Украине были распространены мифы о десятках тысяч (вплоть до 100 тыс.) жертв вследствие этого подрыва — как среди мирного населения, так и красноармейцев. А также – «цунами», которая прошла по Днепру. Однако современные историки считают, что данные о количестве погибших существенно преувеличены, а никакой ни шести-, ни (тем более) 30-метровой волны не было.

«Если говорить о ближайшей к событиям цифре, то это весна 1942 года. В марте 1942 года в «Берлинской иллюстрированной газете» речь шла о 3 тысячах жертв. По моему мнению, эта цифра ближайшая к правде, — прокомментировал в интервью «Радио Свобода» запорожский историк Владимир Лиников, который подробно исследовал историю подрыва ГЭС и свидетельства современников событий. – Мы никогда не узнаем точного количества жертв, потому что на тот момент их никто не подсчитывал. Однако наверняка можно сказать, что данные о 80 тысячах или 100 тысячах погибших – это абсолютные выдумки историков».

Подрыв готовили заранее. По крайней мере, 16 августа взрывчатка уже лежала в «теле» плотины. Но о самом моменте подрыва никого из местных не предупредили. Разрушили плотину не полностью, а лишь участок – примерно 175 метров из общей длины более 600 метров. Радикально помешать наступлению немецкой армии таким образом не удалось. О жертвах среди нацистов из-за подрыва и подтопления нет никаких свидетельств.

18 августа 1991 года начался Августовский путч в СССР, известный как «ГКЧП» — по сокращенному названию Государственного комитета по чрезвычайному положению, который пытался взять власть в стране.

Сейчас существует немало свидетельств того, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, во время путча изолированный на даче в Форосе, не только знал о планах мятежников, но некоторое время сам участвовал в планировании возможного введения чрезвычайного положения в стране. Такую вероятность советское руководство начало обсуждать еще в 1990-м – на фоне провозглашения независимости в ряде советских республик. В декабре 1990-го Горбачев поручил главе КГБ Владимиру Крючкову подготовить проект постановления о введении чрезвычайного положения в СССР. Однако в дальнейшем понял, что это уже не поможет. Он начал нарабатывать «новый вариант СССР» – союзный договор, который бы превратил страну в конфедерацию. При этом было ясно, что войдут в нее далеко не все союзные республики.

В 1991-м, не получив «добро» от президента на введение чрезвычайного положения Крючков и будущие члены ГКЧП начали готовить введение чрезвычайного положения неконституционным путем. 18 августа к Горбачеву, бывшему в Форосе, вылетели переговорщики (Бакланов, Болдин, Варенников и Шенин, а также начальник службы охраны КГБ СССР Плеханов и его заместитель Генералов). Как потом рассказывал сам Горбачев, он назвал предложенные ему меры – введение чрезвычайного положения – «авантюрой». Он также отказался уехать в Москву, сославшись на болезнь. Согласно воспоминаниям Валентина Варенникова, Горбачев закончил разговор словами: «Черт с вами, делайте, что хотите, но доложите мое мнение». В результате Горбачева изолировали, отключив ему правительственную связь (хотя есть свидетельства, что связи не было только в кабинете, а при желании президент мог вести переговоры из правительственных автомобилей со спутниковыми телефонами, но желания не имел). В ночь с 18 на 19 августа вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал указ о возложении на себя со следующего дня полномочий президента СССР «в связи с невозможностью» их исполнения Горбачевым «по состоянию здоровья».

19 августа после знаменитых сцен из балета «Лебединое озеро» по центральному ТВ в СССР в программе «Время» сообщили о том, что Горбачева отстранили. Как известно, желаемых результатов путчисты не добились, а только ускорили неизбежное – распад страны.

18 августа 2022 года (с вечера 17 и утром 18-го) РФ ударила ракетами «Искандер» по двум общежитиям в Харькове: на Салтовке и в Слободском районе.

Поисково-спасательные работы продолжались в течение дня 18 августа, и количество погибших постоянно росло. Вечером ХОВА сообщила о 17 погибших и 42 раненых.

Вечер этого же дня отличился едва ли не первым за время войны ярким пожаром на складах боеприпасов в Белгородской области РФ.

В дальнейшем — после повторных взрывов на этих же складах ко Дню Харькова 23 августа губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков придумал причину взрывов — «эффект линзы», ставший мемом в соцсетях.

Церковный праздник 18 августа

18 августа – предпраздник Преображения Господня. В этот день православные чтят память мученика Евсигния. Он родился в Антиохии в середине ІІІ века. В течение 60 лет служил в войсках римских императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция, Константина Великого и его сыновей. В начале царствования Константина Великого он был свидетелем явления на небе звездного креста, предвещавшего Константину победу. В старости святой Евсигний оставил военную службу и проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Так он дожил до царствования Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество. По доносу одного из антиохийских граждан, святой Евсигний как христианин предстал перед судом императора Юлиана. На тот момент старцу было уже 110 лет. Он поставил императору в пример предшественника Константина Великого и подробно рассказал, как был очевидцем явления на небе креста. Юлиан приказал отсечь Евсигнию голову.

Народные приметы

Если облака висят низко над лесом – пора идти за грибами.

Какая погода 18 августа, таким будет декабрь.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя говорить во время работы в поле или на огороде.

Нельзя отказывать в помощи – ни людям, ни животным.