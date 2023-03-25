Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории

25 марта в Украине отмечают День СБУ. Христиане чтят память Феофана исповедника. В этот день год назад освободили Малую Рогань, в 1999 году погиб в ДТП Вячеслав Черновол, а в 1949 году в СССР началась депортация населения Прибалтики.

Праздники и памятные даты 25 марта

25 марта – День Службы безопасности Украины.

В мире: Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; Международный день солидарности с работниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести; День талантов в ЕС; Международный день прокрастинации; Международный День нерожденных детей; Международный день вафель.

25 марта в истории

25 марта 1857 года было запатентовано самое древнее из известных устройств для записи звука — фоноавтограф.

Его изобретатель – француз Леон Скотт. Устройство позволяло отображать звуковые колебания, однако не имело способа их воспроизведения. В дальнейшем фоноавтографы взяли за основу при создании фонографа и граммофона. Интересно, что первые записи, сделанные фоноавтографом, сохранились. Их нашли в 2008 году в парижском архиве и смогли воспроизвести. Среди находок, в частности, голос самого автора изобретения – Леон Скотт в 10-секундной записи поет французскую народную песню Au Clair de la Lune.

25 марта 1917 года состоялась 20-тысячная манифестация под украинскими флагами в Петрограде. Так отмечали годовщину смерти Тараса Шевченко. Участники несли портреты поэта и транспаранты с лозунгом «Да здравствует свободная Украина в свободной России!», а также десятки сине-желтых флагов.

25 марта 1918 года провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. В этот день на фоне немецкого наступления на территорию Беларуси и вывода оттуда войск советской России Совет БНР издал Третью Уставную грамоту.

В частности, в ней отмечалось: «Теперь мы, Совет Белорусской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее иго государственной зависимости, которое насильно набросили российские цари на нашу свободную и независимую страну. С этого времени Белорусская Народная Республика провозглашается Независимым и Свободным Государством». Годовщину этого события белорусы традиционно отмечают как праздник восстановления государственной независимости.

25 марта 1944 года умер священник Майданека – украинский греко-католический священник Емельян Ковч.

Он попал в концлагерь из-за того, что спасал евреев. Когда в городе Перемышляны, где жил Ковч, нацисты начали уничтожение евреев, отец призвал земляков не сотрудничать с захватчиками и не участвовать в антиеврейских акциях. Он укрывал у себя евреев, особенно детей. Несмотря на опасность, крестил евреев (на это люди шли в надежде, что крещение собьет нацистов «со следа»). 30 декабря 1942 года отца Ковча арестовало гестапо. В следующем году его отправили в концлагерь «Майданек», где он получил №2399. В концлагере — до самой смерти священник поддерживал заключенных. По официальным данным, узник №2399 умер 25 марта 1944 от флегмоны (острого гнойного воспаления) правой ноги. Тело сожжено в крематории. В 2001 году во время поездки в Украину папа Римский Иоанн Павел второй объявил отца Емельяна блаженным мучеником.

В 2009 году он признан покровителем всех священников УГКЦ.

25 марта 1949 года началась так называемая операция «Прибой» — ряд депортаций населения захваченных СССР стран Балтии. Во время мартовской депортации в отдаленные части СССР сослали около 90 тысяч эстонцев, латышей и литовцев. 72% из них – это были женщины и дети в возрасте до 16 лет. Из-за высокой смертности депортированных в первые несколько лет после выселения, некоторые исследователи считают депортации геноцидом. Европейский суд по правам человека признал мартовские депортации преступлением против человечности.

25 марта 1992 года — Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины».

25 марта 1999 года на Бориспольской трассе под Киевом погиб в ДТП украинский политик, лидер Народного Руха и один из главных претендентов в президенты Украины Вячеслав Черновол.

Вместе с ним погиб его водитель Евгений Павлов. Пресс-секретарь Черновола Дмитрий Понамарчук с тяжелыми травмами попал в больницу. Автомобиль, на котором они ехали, на большой скорости врезался в разворачивавшийся посреди дороги КамАЗ. Уже на следующее утро, не дождавшись выводов экспертов, глава МВД Юрий Кравченко заявил, что это несчастный случай, и другой версии следствие не будет рассматривать. Странные обстоятельства гибели Чорновила, а также дальнейшая амнистия водителя КамАЗа, слухи о его смерти и дальнейшее исчезновение — все это заставляет до сих пор рассматривать версию политического убийства.

25 марта 2022 года в Харьковской области освободили село Малая Рогань.

Об успешной зачистке населенного пункта тогда сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Церковный праздник 25 марта

25 марта христиане чтят память преподобного Феофана, исповедника, Сигрианского. Отец Феофана был родней византийского императора Льва Исавра. После смерти отца мальчика взяли ко двору императора. Феофан вырос на попечении Исавра и стал сановником его преемника — Льва Хазара. Феофан женился, но, по согласию невесты, сохранил целомудрие, потому что хотел стать монахом. Через некоторое время и Феофан, и его жена приняли монашеский постриг. Феофан закрылся в келье, переписывая книги. Впоследствии он основал монастырь и стал его игуменом. После царствования императора Льва Армянина, когда святой был уже глубоким старцем, возникла ересь иконоборчества. Феофан твердо сопротивлялся иконоборчеству, за что был заключен. Основанный им монастырь сожгли. Пробыв в тюрьме 23 дня, преподобный исповедник скончался. Основанную им обитель впоследствии восстановили, и туда перенесли его мощи.

Народные приметы

Много мышей появилось – к неурожайному году.

Если кроты начали копать землю, то пора засевать огород.

Густой туман утром – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 25 марта

Нельзя долго спать.

Нельзя отправляться в путь.