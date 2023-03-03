Сегодня 3 марта: какой праздник и день в истории

3 марта 1918 года большевистская Россия признала независимость УНР, в 2020 году в Украине подтвердили первый случай COVID-19, а в 2022 году армия РФ вторглась в Энергодар и уничтожила в Харькове Салтовское трамвайное депо.

Праздники и памятные даты 3 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 3 марта не отмечают.

В мире – Всемирный день писателя.

Под эгидой ООН проходят Всемирный день дикой природы и Всемирный день охраны здоровья уха и слуха.

3 марта в истории

3 марта 1918 года советская Россия заключила Брест-Литовский (Берестейский) сепаратный мирный договор с Центральными государствами: Немецкой империей, Австро-Венгерской империей, Османской империей и Болгарским царством. Этот документ зафиксировал поражение России и выход из Первой мировой войны.

Согласно мирному договору советская Россия признала независимость Украинской народной республики (УНР), обязалась вывести свои войска из Украины и решить пограничные вопросы с правительством УНР. Конечно, по своей извечной традиции выполнять то, что подписали, россияне не собирались. А ради успокоения международного сообщества начали переводить захватническую войну против Украины в свою «любимую» гибридную форму – пытаясь выдать свои войска за якобы отряды недовольных центральной властью УНР украинцев.

Однако этот номер не удался – к началу мая 1918 года армия УНР при поддержке Германии полностью освободила территорию Украины от большевистских захватчиков. Впрочем, за границами УНР российско-большевистское войско продолжало накапливаться, параллельно проводя в Москве фейковые съезды «компартии Украины», на которых ряженые «украинцы» принимали заявления о необходимости «революционного единения» с московитами. Эта подготовленная почва пригодилась захватчикам, когда Германия капитулировала в Первой мировой и вынуждена была вывести армию из Украины. Также был денонсирован Брестский мир. Это развязало руки большевикам и привело к оккупации ими Украины.

3 марта 1978 года в Швейцарии с кладбища похитили гроб с останками Чарли Чаплина — спустя несколько месяцев после похорон актера.

Гроб просто вырыли из места захоронения, а впоследствии четвертая жена Чаплина Уне О’Нил и его дети начали получать звонки от похитителей. Они сообщали, что готовы вернуть останки актера за выкуп в размере 600 тысяч долларов. Вдова оказалась женщиной с характером и заявила похитителям, что ее муж назвал бы такое требование уморительным, и деньги платить отказалась. Пока кладбищенские воры продолжали «торговаться» с разными родственниками Чаплина, полиция вычислила, кто и откуда звонил. Через пять недель гробокопателей схватили. Ими оказались 25-летний польский беженец Роман Вардас и болгарский иммигрант Ганчо Ганев. Идею преступления они «позаимствовали» из газет, где писали о подобном похищении останков в Италии. Сначала преступники хотели просто закопать гроб поглубже и заявить о похищении, а, получив деньги, сообщить о своей хитрости. Но реализовать эту идею помешала погода, так что кладбищенские грабители вывезли гроб на тачке и закопали на пшеничном поле всего в километре от дома семьи Чаплина. Здесь и нашли останки Чаплина полицейские. Его перезахоронили 17 мая, в этот раз залив могилу бетоном. А похитителям дали одному 4,5 года тюрьмы, другому – 1,5 года условно.

3 марта 1991 года в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.

3 марта 2020 года Украина объявила о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни. Первым подтвержденным ковид-пациентом стал мужчина из Черновцов, который прилетел из Италии в Румынию, а затем добрался в Украину на автомобиле. Его госпитализировали 29 февраля, а 3 марта получили положительный тест. Первый летальный случай из-за коронавируса в Украине зафиксировали 13 марта. По последним данным (на 2 марта 2023 года) в Украине COVID-19 за все это время подтвердили у 5 389 439 человек, умерли — 111 235. На Харьковщине за весь период наблюдений COVID-19 подтвердили у 316 799 человек, умерли 7315.

3 марта 2022 года колонна из около 100 единиц российской бронетехники зашла в Энергодар, где находится крупнейшая АЭС Украины – Запорожская.

Ночью армия РФ начала обстреливать территорию АЭС, в результате чего к утру 4 марта пожар произошел в учебно-тренировочном корпусе. Также был обстрелян первый энергоблок станции, там вспыхнул пожар. К 9 утра 4 марта россияне захватили площадку Запорожской АЭС.

В этот день Харьков и область продолжали подвергаться все более тяжелым обстрелам и авиаударам. В частности, враг ударил по Салтовскому трамвайному депо, уничтожив значительное количество находившихся там трамвайных вагонов. Также пострадал аэродром в Коротиче.

3 марта 2023 года Укрзалізниця объявила о том, что все поезда из Харькова становятся эвакуационными, продажу билетов закрыли.

Церковный праздник 3 марта

3 марта христиане чтят память святителя Льва, папы Римского. Лев I Великий стал папой Римским в сентябре 440 года. Это было время борьбы с ересью и лжеучениями. Папа Лев защищал православие против ереси Евтихия и Диоскора, а также Нестория. Стал автором посланий к константинопольским царям Феодосию II и Маркиану, которыми добился созыва IV Вселенского Халкидонского собора. На соборе, где присутствовало 630 епископов, было объявлено послание Льва святому Флавиану, патриарху Константинопольскому. В послании папа изложил православное учение о двух природах в Иисусе Христе. С этим учением согласились все епископы. Евтихия и Диоскора отлучили от церкви. Также Льву приписывают то, что он удержал предводителя гуннов Аттилу от разрушения Рима. Папа Римский Лев дожил до глубокой старости. Скончался в 461 году и похоронен в Риме, в Ватиканском соборе.

Народные приметы

Если в этот день нет дождя — будет хороший урожай.

Тусклый месяц – к сильному снегопаду, ясный – к морозу.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя бездельничать, ссориться и злословить.