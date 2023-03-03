Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії

3 березня 1918 року більшовицька Росія визнала незалежність УНР, у 2020 році в Україні підтвердили перший випадок COVID-19, а у 2022 році армія РФ вторглася до Енергодара та знищила в Харкові Салтівське трамвайне депо.

Свята та пам’ятні дати 3 березня

Державні та професійні свята України 3 березня не відзначають.

У світі – Всесвітній день письменника.

Під егідою ООН проходять Всесвітній день дикої природи та Всесвітній день охорони здоров’я вуха та слуху.

3 березня в історії

3 березня 1918 року радянська Росія уклала Брест-Литовський (Берестейський) сепаратний мирний договір із Центральними державами: Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією та Болгарським царством. Цей документ зафіксував поразку Росії та вихід із Першої світової війни.

Згідно з мирним договором, радянська Росія визнала незалежність Української народної республіки (УНР), зобов’язалася вивести свої війська з України та вирішити прикордонні питання з урядом УНР. Звісно, ​​за своєю одвічною традицією, виконувати те, що підписали, росіяни не збиралися. А задля заспокоєння міжнародної спільноти почали переводити загарбницьку війну проти України у свою “улюблену” гібридну форму – намагаючись видати свої війська за нібито загони незадоволених центральною владою УНР українців.

Однак цей номер не вдався – на початок травня 1918 року армія УНР за підтримки Німеччини повністю звільнила територію України від більшовицьких загарбників. Утім, за межами УНР російсько-більшовицьке військо продовжувало накопичуватись, паралельно проводячи в Москві фейкові з’їзди “компартії України”, на яких ряжені “українці” приймали заяви про необхідність “революційного єднання” з московитами. Цей підготовлений ґрунт став у нагоді загарбникам, коли Німеччина капітулювала в Першій світовій і змушена була вивести армію з України. Також було денонсовано Берестейський мир. Це розв’язало руки більшовикам та призвело до окупації ними України.

3 березня 1978 року у Швейцарії з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна – через кілька місяців після похорону актора.

Труну просто викопали з місця поховання, а згодом четверта дружина Чапліна Уне О’Ніл та його діти почали отримувати дзвінки від викрадачів. Вони повідомляли, що готові повернути останки актора за викуп у розмірі 600 тисяч доларів. Вдова виявилася жінкою з характером і заявила викрадачам, що її чоловік назвав би таку вимогу сміховинною, і гроші платити відмовилася. Поки цвинтарні злодії продовжували “торгуватися” з різними родичами Чапліна, поліція вирахувала, хто й звідки дзвонив. За п’ять тижнів гробокопателів схопили. Ними виявилися 25-річний польський біженець Роман Вардас та болгарський іммігрант Ганчо Ганєв. Ідею злочину вони “запозичили” з газет, де писали про подібне викрадення останків в Італії. Спочатку злочинці хотіли просто закопати труну глибше та заявити про викрадення, а, отримавши гроші, повідомити про свою хитрість. Але реалізувати цю ідею завадила погода, тож цвинтарні грабіжники вивезли труну на тачці та закопали на пшеничному полі всього за кілометр від будинку родини Чапліна. Тут і знайшли останки Чапліна поліцейські. Його перепоховали 17 травня, цього разу заливши могилу бетоном. А викрадачам дали одному 4,5 роки в’язниці, іншому – 1,5 року умовно.

3 березня 1991 року у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР.

3 березня 2020 року Україна оголосила про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Першим підтвердженим ковід-пацієнтом став чоловік із Чернівців, який прилетів з Італії до Румунії, а потім дістався України на автомобілі. Його госпіталізували 29 лютого, а 3 березня одержали позитивний тест. Перший летальний випадок через коронавірус в Україні зафіксували 13 березня. За останніми даними (на 2 березня 2023 року) в Україні COVID-19 за цей час підтвердили у 5 389 439 осіб, померли — 111 235. На Харківщині за весь період спостережень COVID-19 підтвердили у 316 799 осіб, померли 7315.

3 березня 2022 року колона з близько 100 одиниць російської бронетехніки зайшла до Енергодару, де знаходиться найбільша АЕС України – Запорізька.

Вночі армія РФ почала обстрілювати територію АЕС, внаслідок чого до ранку 4 березня пожежа сталася в навчально-тренувальному корпусі. Також було обстріляно перший енергоблок станції, там спалахнула пожежа. До 9-ї ранку 4 березня росіяни захопили майданчик Запорізької АЕС.

Цього дня Харків і область продовжували зазнавати все більш важких обстрілів та авіаударів. Зокрема, ворог ударив по Салтівському трамвайному депо, знищивши значну кількість трамвайних вагонів, що знаходилися там. Також постраждав аеродром у Коротичі .

3 березня 2023 року Укрзалізниця оголосила про те, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними, продаж квитків закрили.

Церковне свято 3 березня

3 березня християни вшановують пам’ять святителя Лева, папи Римського. Лев I Великий став папою Римським у вересні 440 року. Це був час боротьби з єрессю та лжевченнями. Папа Лев захищав православ’я проти єресі Євтихія та Діоскора, а також Несторія. Став автором послань до константинопольських царів Феодосія II і Маркіяна, якими добився скликання IV Вселенського Халкідонського собору. На соборі, де були присутні 630 єпископів, було оголошено послання Лева святому Флавіану, патріарху Константинопольському. У посланні папа виклав православне вчення про дві природи в Ісусі Христі. З цим вченням погодились усі єпископи. Євтихія та Діоскора відлучили від церкви. Також Леву приписують те, що він утримав ватажка гунів Аттілу від руйнування Риму. Папа Римський Лев дожив до глибокої старості. Помер у 461 році та похований у Римі, у Ватиканському соборі.

Народні прикмети

Якщо у цей день немає дощу – буде хороший урожай.

Тьмяний місяць – до сильного снігопаду, ясний – до морозу.

Що не можна робити 3 березня

Не можна ледачити, сваритися та лихословити.