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Как 1 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

Общество 20:06   31.10.2026
Оксана Якушко
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Как 1 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В воскресенье, 1 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подчереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–07:30; 14:30-18:00
1.2 13:00–18:00
2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00
2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00
3.1 07:30-11:00; 14:30-21:00
3.2 10:00–11:00; 18:00–21:00
4.1 07:30-11:00; 18:00–21:00
4.2 07:30-11:00; 18:00–21:00
5.1 11:00–14:30; 18:00–21:00
5.2 11:00–14:30; 21:00-24:00
6.1 11:00–14:30; 21:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 20:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 1 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.".