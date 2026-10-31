Как 1 ноября будут отключать свет в Харькове и области: график

В воскресенье, 1 ноября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подчереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–07:30; 14:30-18:00

1.2 13:00–18:00

2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00

2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00

3.1 07:30-11:00; 14:30-21:00

3.2 10:00–11:00; 18:00–21:00

4.1 07:30-11:00; 18:00–21:00

4.2 07:30-11:00; 18:00–21:00

5.1 11:00–14:30; 18:00–21:00

5.2 11:00–14:30; 21:00-24:00

6.1 11:00–14:30; 21:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 06.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).