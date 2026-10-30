Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики (обновлено)

По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 30 октября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света.

Обновлено в 11:46. Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме специалисты обновили графики отключений:

1.1 10:00-13:30; 17:00-20:00

1.2 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 21:00-24:00

2.2 10:00-13:30; 21:00-24:00

3.1 10:00-17:00

3.2 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30

6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

10:05. По данным АО «Харьковоблэнерго», свет будут отключать с 06:00 до 24:00 по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30

1.2 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 21:00-24:00

2.2 10:00-13:30; 21:00-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 12:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30

6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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