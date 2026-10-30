Live
  • Сб 31.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики (обновлено)

Общество 11:46   30.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики (обновлено) Изображение создано ИИ

По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 30 октября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света.

Обновлено в 11:46. Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме специалисты обновили графики отключений:

1.1 10:00-13:30; 17:00-20:00

1.2 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 21:00-24:00

2.2 10:00-13:30; 21:00-24:00

3.1 10:00-17:00

3.2 10:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00-10:00; 13:30-20:30

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30

6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

10:05. По данным АО «Харьковоблэнерго», свет будут отключать с 06:00 до 24:00 по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30

1.2 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 21:00-24:00

2.2 10:00-13:30; 21:00-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 12:00-17:00

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 06:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30

6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30

Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Почему уменьшилось число больных кишечными инфекциями в Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
Прилетело по «Дафи», отопительный сезон стартовал – итоги 30 октября
30.10.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
Новости Харькова — главное 30 октября: удар по ТЦ, отопительный можно начинать
30.10.2026, 22:10
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
Мэрия Харькова обратилась в Офис ООН-Хабитат за помощью в восстановлении
30.10.2026, 18:43
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
ТЦ в Харькове обстреляла РФ: начался пожар, есть пострадавшие (фото)
30.10.2026, 12:36
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
РФ продвинулась в приграничье на севере Харьковщины – DeepState обновил карту
30.10.2026, 16:21
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
Часть трамваев и троллейбусов в Харькове изменит маршрут в субботу
30.10.2026, 19:08

Новости по теме:

30.10.2026
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
29.10.2026
Сколько магазинов, АЗС и аптек готовы работать без света в Харькове
28.10.2026
Как сегодня будут отключать свет в Харьковской области – графики
28.10.2026
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
27.10.2026
Энергетики обновили графики отключения света на сегодня – подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики (обновлено)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 11:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 30 октября, в Харьковской области ввели графики ".