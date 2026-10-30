Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки (оновлено)
За вказівкою НЕК “Укренерго” через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 30 жовтня, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла.
Оновлено об 11:46. Через нестабільну ситуацію в енергосистемі фахівці оновили графіки відключень:
1.1 10:00-13:30; 17:00-20:00
1.2 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 10:00-13:30; 21:00-24:00
2.2 10:00-13:30; 21:00-24:00
3.1 10:00-17:00
3.2 10:00-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:00-10:00; 13:30-20:30
5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30
6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
10:05. За даними АТ “Харківобленерго”, світло відключатимуть з 06:00 до 24:00 за чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 10:00-13:30
1.2 10:00–13:30; 17:00-24:00
2.1 10:00–13:30; 21:00-24:00
2.2 10:00–13:30; 21:00-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 12:00-17:00
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 06:00-10:00; 17:00-20:30
5.2 06:00-10:00; 13:30-20:30
6.1 09:00-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:00-10:00; 17:00-20:30
Список адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).