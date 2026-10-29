Скільки магазинів, АЗС й аптек готові працювати без світла в Харкові

У Харківській міськраді повідомляють: місцеві підприємці обладнують свої заклади генераторами та іншими джерелами автономного живлення.

«На сьогодні під час аварійних або планових відключень електроенергії в Харкові працюють понад 2,2 тис. магазинів, 476 аптек, 155 АЗС, 119 зоомагазинів, 44 ветеринарні клініки. Також генераторами обладнані всі 46 ринків і торговельних майданчиків», – зазначили у мерії.

Там також розповіли, що у більшості супермаркетів, торгових центрів, відділеннях «Нової пошти» містяни за відсутності світла можуть зарядити гаджети в спеціально обладнаних місцях.

Нагадаємо, напередодні, 28 жовтня, ввечері у різних районах Харкова раптово виникли перебої зі світлом. У мерії Харкова повідомили, що аварійні відключення були викликані обстрілами енергосистеми України. Начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко уточнив, що обмеження введені внаслідок пошкодження в мережах 330 кВ об’єднаної енергосистеми України.