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Кілька слів у лапках та «зеесушний»: можна перевірити текст радіодиктанту

Суспільство 12:32   29.10.2026
Вікторія Яковенко
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Кілька слів у лапках та «зеесушний»: можна перевірити текст радіодиктанту Фото: КП “Харківський метрополітен”

Цьогорічний текст радіодиктанту національної єдності опублікувало «Суспільне».

«Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди»

Зазначається, що написання слова «зеесушного» у варіанті «ЗСУшного» не вважатиметься за помилку.

Нагадаємо, 27 жовтня на Харківщині писали радіодиктант національної єдності. Долучитися міг кожен, включивши диктант у етері. Організовано процес відбувався в безпечних просторах, зокрема, підземних школах. У мерії Харкова відзначили: диктант написали майже 32 тисячі учасників освітнього процесу: вчителі, учні та їхні батьки. Також долучилися представники міської влади, комунальних підприємств і установ.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогорічний текст радіодиктанту національної єдності опублікувало «Суспільне».".