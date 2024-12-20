Харків’янин накинувся з ножем на поліцейського під час перевірки документів
Фото: ГУ НП у Харківській області
Дільничний поліцейський уранці 19 грудня перевіряв документи 40-річного харків’янина, коли той дістав ніж.
Чоловік завдав правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Харків’янина, який виявився безробітним, затримали. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дільничний поліцейський уранці 19 грудня перевіряв документи 40-річного харків’янина, коли той дістав ніж.".