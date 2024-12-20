Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Харків’янин накинувся з ножем на поліцейського під час перевірки документів

Події 20:45   20.12.2024
Олена Нагорна
Харків’янин накинувся з ножем на поліцейського під час перевірки документів Фото: ГУ НП у Харківській області

Дільничний поліцейський уранці 19 грудня перевіряв документи 40-річного харків’янина, коли той дістав ніж.

Чоловік завдав правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Харків’янина, який виявився безробітним, затримали. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Читайте також: ТЦК в Україні можуть реформувати і замінити їх «абсолютно новими структурами»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
Новини Харкова – головне 21.12: росіяни атакували дронами місто й область
21.12.2024, 00:48
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
21.12.2024, 00:22
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними
20.12.2024, 12:33
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
20.12.2024, 22:30
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт
20.12.2024, 21:08

Новини за темою:

00:28
«Шахед» влетів у багатоповерхівку в Салтівському районі: шестеро постраждалих
00:22
Атака БпЛА: ще один «шахед» спричинив пожежу в Київському районі Харкова
22:30
Новини Харкова — головне 20.12: події поблизу Дворічної, сесія, удар “шахедом”
21:52
На системи РЕБ для захисту Харківщини у 2024-му бізнес дав понад 120 млн грн
21:08
Втрата Лозової на Харківщині може загрожувати захисникам оточенням – експерт

Ви читали новину: «Харків’янин накинувся з ножем на поліцейського під час перевірки документів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дільничний поліцейський уранці 19 грудня перевіряв документи 40-річного харків’янина, коли той дістав ніж.".