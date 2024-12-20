Харків’янин накинувся з ножем на поліцейського під час перевірки документів

Дільничний поліцейський уранці 19 грудня перевіряв документи 40-річного харків’янина, коли той дістав ніж.

Чоловік завдав правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Харків’янина, який виявився безробітним, затримали. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Чоловікові загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.