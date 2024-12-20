Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Харьковчанин набросился с ножом на полицейского в ходе проверки документов

Происшествия 20:45   20.12.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин набросился с ножом на полицейского в ходе проверки документов Фото: ГУ НП в Харьковской области

Участковый полицейский утром 19 декабря проверял документы 40-летнего харьковчанина, когда тот достал нож.

Мужчина нанес правоохранителю легкие телесные повреждения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Харьковчанина, который оказался безработным, задержали. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Читайте также: ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
21.12.2024, 00:28
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
21.12.2024, 00:22
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
20.12.2024, 19:12
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
Новости Харькова — главное 21.12: россияне атаковали дронами город и область
21.12.2024, 00:48
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
Цены на продукты: что в Харькове стоит, как за границей
20.12.2024, 08:07
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт
20.12.2024, 21:08

Новости по теме:

00:28
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
00:22
Атака БпЛА: еще один Shahed вызвал пожар в Киевском районе Харькова
22:30
Новости Харькова — главное 20.12: события у Двуречной, сессия, удар Shahed
21:52
На системы РЭБ для защиты Харьковщины в 2024-м бизнес дал более 120 млн грн
21:08
Потеря Лозовой на Харьковщине может грозить защитникам окружением — эксперт

Вы читали новость: «Харьковчанин набросился с ножом на полицейского в ходе проверки документов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участковый полицейский утром 19 декабря проверял документы 40-летнего харьковчанина, когда тот достал нож.".