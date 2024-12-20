Харьковчанин набросился с ножом на полицейского в ходе проверки документов
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Участковый полицейский утром 19 декабря проверял документы 40-летнего харьковчанина, когда тот достал нож.
Мужчина нанес правоохранителю легкие телесные повреждения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Харьковчанина, который оказался безработным, задержали. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.
Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, нож, полиция Харьковской области, проверка;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участковый полицейский утром 19 декабря проверял документы 40-летнего харьковчанина, когда тот достал нож.".