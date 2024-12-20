Харьковчанин набросился с ножом на полицейского в ходе проверки документов

Участковый полицейский утром 19 декабря проверял документы 40-летнего харьковчанина, когда тот достал нож.

Мужчина нанес правоохранителю легкие телесные повреждения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Харьковчанина, который оказался безработным, задержали. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Мужчине грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.