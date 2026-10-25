Полиция расследует смертельное ДТП в Харькове: погиб мотоциклист

ДТП произошло накануне, около 18:00, на проспекте Аэрокосмическом, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, 36-летний водитель Toyota вылетел на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и умер в карете «скорой». Пассажирку с телесными повреждениями госпитализировали.

«Следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля Toyota задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП», – добавили в полиции.