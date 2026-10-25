Поліція розслідує смертельну ДТП у Харкові: загинув мотоцикліст

ДТП сталася напередодні, близько 18:00, на Аерокосмічному проспекті, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, 36-річний водій Toyota вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом Honda.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тяжкі травми та помер у кареті “швидкої”. Пасажирку із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

“Слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій автомобіля Toyota затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини ДТП“, – додали в поліції.