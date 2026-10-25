Ранкові вибухи в Харкові: під атакою два райони, пошкоджена багатоповерхівка

Перші вибухи в Харкові 25 жовтня почали лунати близько 09:10.

Доповнено о 10:06. Міський голова уточнює, що внаслідок “прильоту” в Основ’янському районі пошкоджена багатоповерхівка. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: у Новобаварському – пошкоджено чотири авто.

Мер Ігор Терехов написав, що перший “приліт” припав по Новобаварському району. Інформації про постраждалих та руйнування не було.

Після чого росіяни ще раз ударили по Харкову. Цього разу – реактивний безпілотник упав в Основ’янському районі.

Нагадаємо, після 23:00 по Харкову вдарив російський реактивний БПЛА. «Приліт» припав по Новобаварському району. Мер Ігор Терехов повідомив, що є інформація про загиблого та чотирьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив: внаслідок ворожого удару по Новобаварському району спалахнув одноповерховий будинок.