Live
  • Вс 25.10.2026
  • Харьков  +9°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка

Происшествия 10:06   25.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка

Первые взрывы в Харькове 25 октября начали раздаваться около 09:10.

Дополнено в 10:06. Городской голова уточняет, что в результате «прилета» в Основянском районе повреждена многоэтажка. Тем временем Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: в Новобаварском – повреждены четыре авто.

Мэр Игорь Терехов написал, что первый «прилет» пришелся по Новобаварскому району. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

После чего россияне еще раз ударили по Харькову. На этот раз – реактивный беспилотник упал в Основянском районе.

Напомним, после 23:00 по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть информация о погибшем и четырех пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.

Читайте также: Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября 2026: какой праздник и день в истории
25.10.2026, 06:00
Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)
24.10.2026, 20:12
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
25.10.2026, 00:21
Новости Харькова — главное 25 октября: «прилеты» в городе, есть погибший
Новости Харькова — главное 25 октября: «прилеты» в городе, есть погибший
25.10.2026, 09:34
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно
24.10.2026, 20:25
Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка
Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка
25.10.2026, 10:06

Новости по теме:

25.10.2026
Во время ликвидации пожара в «Эпицентре» пострадал спасатель (фото/видео)
25.10.2026
Когда и сколько на Харьковщине сегодня не будет света, рассказали энергетики
25.10.2026
Новости Харькова — главное 25 октября: «прилеты» в городе, есть погибший
25.10.2026
Погибший и пострадавшие — Терехов про «прилет» в Новобаварском районе Харькова
24.10.2026
Враг атаковал торговый центр в Харькове, на месте пожар — Терехов (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 10:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове 25 октября начали раздаваться около 09:10.".