Утренние взрывы в Харькове: под атакой два района, повреждена многоэтажка

Первые взрывы в Харькове 25 октября начали раздаваться около 09:10.

Дополнено в 10:06. Городской голова уточняет, что в результате «прилета» в Основянском районе повреждена многоэтажка. Тем временем Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: в Новобаварском – повреждены четыре авто.

Мэр Игорь Терехов написал, что первый «прилет» пришелся по Новобаварскому району. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

После чего россияне еще раз ударили по Харькову. На этот раз – реактивный беспилотник упал в Основянском районе.

Напомним, после 23:00 по Харькову ударил российский реактивный БпЛА. «Прилет» пришелся по Новобаварскому району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть информация о погибшем и четырех пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: в результате вражеского удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание.