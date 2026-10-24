Взрывы в Харькове, Терехов сообщил про ракетный удар: что известно

Вечером 24 октября в Харькове звучат взрывы: вначале город атаковали реактивные БпЛА, следом — скоростные цели.

О нескольких скоростных целях, летевших в сторону Харькова предупреждали мониторинговые каналы.

После 20:16 в городе слышали не менее двух взрывов. Мэр Игорь Терехов проинформировал о, вероятно, ракетных ударах по Основянскому району.

О том, что армия РФ применила ракеты, заявил и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Последствия этих «прилетов» еще уточняют. Угроза сохраняется, в городе продолжается воздушная тревога.