Вибухи в Харкові, Терехов повідомив про ракетний удар: що відомо

Ввечері 24 жовтня в Харкові лунають вибухи: спочатку місто атакували реактивні БпЛА, слідом – швидкісні цілі.

Про кілька швидкісних цілей, що летіли в бік Харкова, попереджали моніторингові канали.

Після 20:16 у місті чули не менше двох вибухів. Мер Ігор Терехов поінформував про, ймовірно, ракетні удари по Основ’янському району.

Про те, що армія РФ застосувала ракети, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідки цих “прильотів” ще уточнюють. Загроза зберігається, у місті триває повітряна тривога, жителям радять бути в укриттях.