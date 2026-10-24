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Вибухи в Харкові, Терехов повідомив про ракетний удар: що відомо

Події 20:25   24.10.2026
Оксана Горун
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Вибухи в Харкові, Терехов повідомив про ракетний удар: що відомо

Ввечері 24 жовтня в Харкові лунають вибухи: спочатку місто атакували реактивні БпЛА, слідом – швидкісні цілі.

Про кілька швидкісних цілей, що летіли в бік Харкова, попереджали моніторингові канали.

Після 20:16 у місті чули не менше двох вибухів. Мер Ігор Терехов поінформував про, ймовірно, ракетні удари по Основ’янському району.

Про те, що армія РФ застосувала ракети, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідки цих “прильотів” ще уточнюють. Загроза зберігається, у місті триває повітряна тривога, жителям радять бути в укриттях.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 20:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 24 жовтня в Харкові лунають вибухи: спочатку місто атакували реактивні БпЛА, слідом – швидкісні цілі".