Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що вдень 29 листопада росіяни завдали ракетного удару по поштовому терміналу в Харкові.

На опублікованому відео – складські приміщення “Нової пошти” з посилками.

“Близько полудня ворожі війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу у Немишлянському районі Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будівлі термінала та двох автомобілях. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували займання“, – поінформувала пресслужба ДСНС.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про 11 постраждалих через “приліт” у Немишлянському районі. Серед них двоє – діти.

З початку дня в Харкові нарахували вже шість ворожих ударів. Здебільшого росіяни атакували безпілотниками. “Прильоти” були в трьох районах: Немишлянському, Київському та Шевченківському. Постраждалі є лише в одному випадку – внаслідок удару по Немишлянському району.