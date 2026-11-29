Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 29 листопада повідомив про наслідки обстрілів регіону за минулу добу.

Під ударами були 19 населених пунктів області та Харків.

“У м. Харків поранено 37-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 72, 48 і 68 років; у м. Балаклія зазнала поранень 72-річна жінка; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади поранено 60-річного чоловіка”, – перелічив Синєгубов.

Для атак російська армія використовувала дві ракети, РСЗВ і більше сотні різних безпілотників, серед яких – FPV, “шахеди” та “молнії”.

Здебільшого пошкоджені будинки та машини. Також у Харкові дісталося цивільному підприємству, у Куп’янському районі, Балаклії, Лозовій та Докучаєвському Харківського району були удари по складах.

Нагадаємо, вранці 29 листопада в Харкові було вже два “прильоти”: дрони вдарили по Шевченківському та Немишлянському районах. Горів автомобіль.