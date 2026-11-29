Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 ноября сообщил о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки.

Под ударами были 19 населенных пунктов области и Харьков.

«В г. Харьков ранен 37-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 72, 48 и 68 лет; в г. Балаклея получила ранения 72-летняя женщина; в с. Черкасская Лозовая Малоданиловской громады ранен 60-летний мужчина», — перечислил Синегубов.

Для атак российская армия использовала две ракеты, РСЗО и более сотни различных беспилотников, среди которых — FPV, «Шахеды» и «Молнии».

В основном повреждены дома и машины. Также в Харькове досталось гражданскому предприятию, в Купянском районе, Балаклее, Лозовой и Докучаевском Харьковского района были удары по складам.

Напомним, утром 29 ноября в Харькове было уже два «прилета»: дроны ударили по Шевченковскому и Немышлянскому районам. Горел автомобиль.