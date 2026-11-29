Графики почасовых отключений на Харьковщине будут действовать на протяжении всех суток в воскресенье, 29 ноября, предупредили в АО «Харьковоблэнерго».

Причина ограничений в подаче электричества — сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение будут ориентировочно следующими:

1.1 04:00–07:30; 14:30-18:00; 21:30-24:00

1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00

2.1 14:30-18:00

2.2 14:30-18:00

3.1 07:30-11:00; 14:30-16:00; 18:00–21:30

3.2 07:30-11:00; 18:00–21:30

4.1 07:30-11:00; 16:00-21:30

4.2 07:30-11:00; 16:00-21:30

5.1 11:00–14:30; 20:00-24:00

5.2 10:00–14:30; 21:30-24:00

6.1 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Также графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса.

Напомним, за неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» отреагировали более чем на 1,2 тыс. случаев застревания пассажиров в лифтах. Большинство из них произошло из-за аварийных отключений электроэнергии и нестабильного напряжения, отметили в мэрии.