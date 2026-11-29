Как 29 ноября будут отключать свет на Харьковщине — график
Графики почасовых отключений на Харьковщине будут действовать на протяжении всех суток в воскресенье, 29 ноября, предупредили в АО «Харьковоблэнерго».
Причина ограничений в подаче электричества — сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение будут ориентировочно следующими:
1.1 04:00–07:30; 14:30-18:00; 21:30-24:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 14:30-18:00
2.2 14:30-18:00
3.1 07:30-11:00; 14:30-16:00; 18:00–21:30
3.2 07:30-11:00; 18:00–21:30
4.1 07:30-11:00; 16:00-21:30
4.2 07:30-11:00; 16:00-21:30
5.1 11:00–14:30; 20:00-24:00
5.2 10:00–14:30; 21:30-24:00
6.1 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–20:00; 21:30-24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Также графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса.
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Напомним, за неделю специалисты КСП «Харьковгорлифт» отреагировали более чем на 1,2 тыс. случаев застревания пассажиров в лифтах. Большинство из них произошло из-за аварийных отключений электроэнергии и нестабильного напряжения, отметили в мэрии.