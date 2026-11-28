В воскресенье, 29 ноября, в Харькове и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 5–7 градусов мороза, днем — 3–5 мороза, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 4–9 градусов со знаком «минус», днем — 1–6 мороза.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Ранее заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная рассказала МГ «Объектив», что грядущая зима в Харькове и области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. Вероятность того, что она окажется такой же суровой и затяжной, как предыдущая, составляет всего 20–25%. В декабре днем прогнозируют около нуля, ночью — до 5–7 градусов мороза, а осадки в виде снега, мокрого снега и дождя превысят норму. Наиболее нестабильными периодами станут январь и первая половина февраля. Из-за постоянных колебаний температур и чередования теплых и холодных волн устойчивого и высокого снежного покрова в течение зимы может не образоваться. На характер сезона влияют тренд потепления за последние 30 лет, явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и направление движения воздушных масс — из Атлантики или северо-востока. Полярный вихрь в этом сезоне ведет себя нестабильно.