Утром 28 ноября руководство города, области и силовых ведомств возложило цветы и символические колоски к Кресту памяти в Харькове, а в 16:00 горожане присоединились к общенациональной минуте молчания и зажгли свечи.

Утреннюю церемонию провели по случаю Дня памяти жертв голодоморов, который ежегодно отмечают в последнюю субботу ноября. В этом году исполняется 93-я годовщина Голодомора 1932–1933 годов, признанного геноцидом украинского народа, а также вспоминают жертв массовых голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов, напомнили в горсовете.

«Возложили символические колоски в знак чествования памяти жертв голодоморов… Вспомнили миллионы украинцев, погибших в результате Голодомора 1932–1933 годов и искусственных массовых голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов, организованных советской властью. Помним об этих трагических страницах нашей истории и делаем все возможное, чтобы подобные преступления никогда не повторились», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: ХОВА

В ГУ Нацполиции в Харьковской области также отметили, что в 2026 году исполняется 80 лет со времени начала массового искусственного голода 1946–1947 годов — третьего масштабного голода в Украине, когда в послевоенный период тоталитарный режим продолжал изымать зерно у населения вместо оказания помощи.

В 16:00 в Харькове состоялась вечерняя акция памяти — жители присоединились к минуте молчания и зажгли свечи. Фото с мероприятия, которое прошло напротив здания ХОВА, опубликовала депутат облсовета Галина Куц.