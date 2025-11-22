Live

Память украинцев, ставших жертвами голодоморов, чтят на Харьковщине (видео)

Общество 11:16   22.11.2025
Елена Нагорная
Память украинцев, ставших жертвами голодоморов, чтят на Харьковщине (видео) Фото: Олег Синегубов/Telegram

В 92-ю годовщину Голодомора 1932–1933 годов в селе Черкасская Лозовая под Харьковом состоялась церемония возложения символических колосьев к Мемориальному комплексу памяти жертв Голодомора.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в мероприятии также приняли участие глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, руководители региональных управлений Нацполиции, ГСЧС и СБУ.

«92 года назад украинцев сознательно уничтожала коммунистическая диктатура. И теперь Россия как наследник того режима снова пришла на нашу землю с преступлениями против человечности. Помним прошлое. Делаем все, чтобы подобное никогда не повторилось. Защищаем будущее нашего государства», — написал Синегубов.

Видео: ХОВА

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память миллионов жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. Как отмечают в Институте нацпамяти, коммунистический тоталитарный режим через насильственное изъятие продовольствия, блокаду сел и целых районов, запрет на выезд за пределы охваченной голодом Украины, сворачивание сельской торговли, репрессии против несогласных создавал для украинцев условия, несовместимые с жизнью. Целью преступлений было уничтожение украинского народа как национальной группы. В 2006 году законом Украины Голодомор признан геноцидом украинского народа.

В 2025 году День памяти жертв голодоморов приходится на 22 ноября. Общенациональная минута молчания состоится в 16:00.

Читайте также: Сегодня 22 ноября 2025: какой день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
22.11.2025, 08:32
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
21.11.2025, 20:42
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
22.11.2025, 09:53
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
21.11.2025, 22:02
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
22.11.2025, 11:46

Новости по теме:

22.11.2025
Сегодня 22 ноября 2025: какой день в истории
23.11.2024
Голодомор забрал жизни около 1 млн жителей Харьковщины – ХОВА (фото)
22.11.2024
Документировал Голодомор в Харькове. Вышел фильм об австрийском инженере
25.11.2023
Главные новости Харькова 25.11: опасная метель, визит Сырского, погибшие
25.11.2023
Про Голодомор на Харьковщине создали игру (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Память украинцев, ставших жертвами голодоморов, чтят на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 92-ю годовщину Голодомора 1932–1933 годов под Харьковом состоялась церемония возложения символических колосьев к Мемориальному комплексу памяти жертв Голодомора.".