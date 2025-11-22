Память украинцев, ставших жертвами голодоморов, чтят на Харьковщине (видео)

В 92-ю годовщину Голодомора 1932–1933 годов в селе Черкасская Лозовая под Харьковом состоялась церемония возложения символических колосьев к Мемориальному комплексу памяти жертв Голодомора.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в мероприятии также приняли участие глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, руководители региональных управлений Нацполиции, ГСЧС и СБУ.

«92 года назад украинцев сознательно уничтожала коммунистическая диктатура. И теперь Россия как наследник того режима снова пришла на нашу землю с преступлениями против человечности. Помним прошлое. Делаем все, чтобы подобное никогда не повторилось. Защищаем будущее нашего государства», — написал Синегубов.

Видео: ХОВА

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память миллионов жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов. Как отмечают в Институте нацпамяти, коммунистический тоталитарный режим через насильственное изъятие продовольствия, блокаду сел и целых районов, запрет на выезд за пределы охваченной голодом Украины, сворачивание сельской торговли, репрессии против несогласных создавал для украинцев условия, несовместимые с жизнью. Целью преступлений было уничтожение украинского народа как национальной группы. В 2006 году законом Украины Голодомор признан геноцидом украинского народа.

В 2025 году День памяти жертв голодоморов приходится на 22 ноября. Общенациональная минута молчания состоится в 16:00.