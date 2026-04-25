Взрывы гремят в Харькове, Терехов сообщил о «прилетах»

Происшествия 03:46   25.04.2026
Начиная с 03:25 25 апреля в Харькове прогремело уже не менее пяти взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на город.

 

По данным мониторинговых каналов, по Харькову бьют ракетами и РСЗО.

О «прилетах» в городе сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, под ударом оказался Киевский район.

Последствия обстрела еще уточняют.

Отметим, что массированная воздушная атака сейчас происходит и по другим городам Украины. Воздушные силы ВСУ информируют о пролете ракет над территорией страны. Также в воздухе — российские «Шахеды».

Автор: Оксана Горун
