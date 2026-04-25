Взрывы гремят в Харькове, Терехов сообщил о «прилетах»
Начиная с 03:25 25 апреля в Харькове прогремело уже не менее пяти взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на город.
По данным мониторинговых каналов, по Харькову бьют ракетами и РСЗО.
О «прилетах» в городе сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, под ударом оказался Киевский район.
Последствия обстрела еще уточняют.
Отметим, что массированная воздушная атака сейчас происходит и по другим городам Украины. Воздушные силы ВСУ информируют о пролете ракет над территорией страны. Также в воздухе — российские «Шахеды».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы гремят в Харькове, Терехов сообщил о «прилетах»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 03:46;