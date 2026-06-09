Новости Харькова — главное 9 июня: 15 пострадавших, удар по дому, атака БпЛА
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07:30
В Харькове около часа ночи 9 июня началась серия взрывов
По данным мэра Игоря Терехова, за ночь было по городу было 11 ударов, еще два беспилотника упали без детонации. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Пострадали 15 человек, среди них – трое детей. Удары пришлись по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре. Один из БпЛА ударил прямо по многоэтажке.
«Только чудом обошлось без погибших. У дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, выбиты окна в окрестных домах. Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между 8 и 9 этажами. К счастью, он не сдетонировал. Жители были эвакуированы. Повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна», – отметил Терехов.
Также начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на местах ударов начались пожары, повреждены 18 авто. Известно о 15 пострадавших, среди них – трое детей, в том числе – годовалый мальчик. Три женщины госпитализированы.
Кроме того, ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву.
«В результате вражеской атаки три человека погибли. Также острую реакцию на стресс испытал 34-летний мужчина. В городе загорелись пожары. На месте обстрелов работают все экстренные службы», — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 07:31;