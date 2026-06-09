Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ
Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада
Четыре атаки российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.
Три попытки прорвать оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении неподалеку от Прилипки и Западного. Один бой продолжается.
На Купянском направлении россияне один раз атаковали украинские позиции в районе Шийковки.
Напомним, утром 9 июня Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал десять раз в районе Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Избицкого и Терновой, на Купянском — пять раз в сторону Купянска, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Глушковки и Новоплатоновки.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 17:09;