Live

Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:09   09.06.2026
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

Четыре атаки российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

Три попытки прорвать оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении неподалеку от Прилипки и Западного. Один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне один раз атаковали украинские позиции в районе Шийковки.

Напомним, утром 9 июня Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал десять раз в районе Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Избицкого и Терновой, на Купянском — пять раз в сторону Купянска, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Глушковки и Новоплатоновки.

Читайте также: Дорожники попали под обстрел в Чугуеве: пострадала техника (фото, видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
09.06.2026, 17:15
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
09.06.2026, 12:36
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
09.06.2026, 06:00
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
09.06.2026, 13:04
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
09.06.2026, 12:11
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ
09.06.2026, 17:09

Новости по теме:

08.06.2026
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ
03.06.2026
Два боя сейчас идут на фронтах Харьковщины — Генштаб ВСУ
31.05.2026
Десять атак РФ на севере Харьковщины за сутки: Генштаб показал направления
30.05.2026
Где сегодня, 30 мая, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
30.05.2026
Генштаб ВСУ сообщает о 16 атаках на Харьковщине: где штурмовали оккупанты


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 17:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре атаки российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.".