Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ — інформація Генштабу ЗСУ
Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
Чотири атаки російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.
Три спроби прорвати оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували українські позиції в районі Шийківки.
Нагадаємо, вранці 9 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник атакував десять разів у районі Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Ізбицького та Тернової, на Куп’янському — п’ять разів у бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Глушківки та Новоплатонівки.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 17:09;