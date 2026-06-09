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Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ — інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:09   09.06.2026
Олена Нагорна
Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ — інформація Генштабу ЗСУ Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Чотири атаки російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

Три спроби прорвати оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували українські позиції в районі Шийківки.

Нагадаємо, вранці 9 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник атакував десять разів у районі Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Ізбицького та Тернової, на Куп’янському — п’ять разів у бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Глушківки та Новоплатонівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 17:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири атаки російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.".