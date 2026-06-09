Де сьогодні на Харківщині атакували військові РФ — інформація Генштабу ЗСУ

Чотири атаки російських військових зафіксував з початку доби та станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

Три спроби прорвати оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували українські позиції в районі Шийківки.

Нагадаємо, вранці 9 червня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боїв. На Південно-Слобожанському напрямку супротивник атакував десять разів у районі Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Ізбицького та Тернової, на Куп’янському — п’ять разів у бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Глушківки та Новоплатонівки.