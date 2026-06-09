Де ЗСУ відбивали атаки ворога, повідомили в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині було 15 боєзіткнень, передають у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції ЗСУ десять разів у районі Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Ізбицького та Тернової.

На Куп’янському – СОУ відбили п’ять штурмів ЗС РФ у бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Глушківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 88 авіаційних ударів, скинувши 282 керованих авіабомби. Крім того, застосував 10282 дрони-камікадзе та здійснив 3725 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі: