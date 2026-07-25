Більшість штурмів військових РФ було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські військові атакували на Харківщині 15 разів, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник десять разів атакував позиції українських підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку було п’ять атак росіян у бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки.

Втрати РФ в Україні за добу склали 1450 осіб. Також знешкоджено сім танків, 11 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, два засоби ППО, п’ять ракет, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1596 безпілотних літальних апаратів, 571 одиницю автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки.