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Большинство штурмов военных РФ было на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ

Фронт 09:55   25.07.2026
Елена Нагорная
Большинство штурмов военных РФ было на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские военные атаковали на Харьковщине 15 раз, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодезное, Терновая, Избицкое.

На Купянском направлении было пять атак россиян в сторону Купянска, Радьковки и Шийковки.

Потери РФ в Украине за сутки составили 1450 человек. Также обезврежены семь танков, 11 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, два средства ПВО, пять ракет, 17 наземных робототехнических комплексов, 1596 беспилотных летательных аппаратов, 571 единица автомобильной и восемь единиц специальной техники.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки российские военные атаковали на Харьковщине 15 раз, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.".