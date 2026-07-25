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Ночью пылали энергообъекты в Белгороде, утром — Wildberries в Екатеринбурге

Мир 10:51   25.07.2026
Елена Нагорная
Ночью пылали энергообъекты в Белгороде, утром — Wildberries в Екатеринбурге

В ночь на 25 июля под атаками украинских беспилотников были Белгород, Энгельс, Ростов, а уже утром — склады маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге.

Как сообщал губернатор Белгородской области Александр Шуваев, ночью на улицах были повреждения и возгорания, пострадавших доставили в больницу. По данным мониторинговых каналов, под удар попали логистические склады, подстанция «Южная» и ТЭЦ «Луч».

Также в РФ сообщили об атаке украинских БпЛА на Энгельс, военный аэродром которого используется для ударов по Украине. Пожар вспыхнул на улице, где расположена воинская часть, неподалеку также находятся объекты военного аэродрома.


Пожар был и в Ростове.

Уже утром украинские дроны добрались до складов маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Предварительно, загорелась парковка на территории складов. В пресс-службе Wildberries заявили, что приостановили работу этого логистического центра.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 10:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 июля под атаками украинских беспилотников были Белгород, Энгельс, Ростов, а уже утром — склады маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге.".