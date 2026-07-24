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Сбил 18-летнего парня насмерть на 150 км/ч: дело харьковского водителя в суде

Происшествия 17:22   24.07.2026
Елена Нагорная
Сбил 18-летнего парня насмерть на 150 км/ч: дело харьковского водителя в суде

Дело водителя, который вечером 20 мая сбил насмерть в Харькове 18-летнего парня и тяжело травмировал 17-летнюю девушку, передали в суд. Предварительно установлено, что мужчина двигался со скоростью более 150 км/ч.

Как напомнили в областной прокуратуре, авария произошла на одном из центральных проспектов Харькова. 38-летний водитель Audi A4 двигался с существенным превышением допустимой скорости и совершил наезд на двоих пешеходов. В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте, а 17-летняя девушка получила тяжелые телесные повреждения.

Водителю ранее сообщили о подозрении и содержат его под стражей. Он искренне раскаялся в содеянном.

Мужчину обвиняют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, что повлекло гибель потерпевшего и причинило тяжелые телесные повреждения потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УКУ). Дело рассмотрит Немышлянский райсуд Харькова.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 17:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело водителя, который вечером 20 мая сбил насмерть в Харькове 18-летнего парня и тяжело травмировал 17-летнюю девушку, передали в суд.".