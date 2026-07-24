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Два человека пострадали в ДТП на Харьковщине: водителю Opel вручили подозрение

Общество 13:38   24.07.2026
Виктория Яковенко
Два человека пострадали в ДТП на Харьковщине: водителю Opel вручили подозрение Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария с пострадавшими произошла еще 29 апреля в селе Чугуевском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 27-летний водитель автомобиля Opel Signum, выполняя маневр, не убедился в его безопасности, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Fiat Fullback.

«В результате аварии телесные повреждения средней степени тяжести получили 49-летний водитель автомобиля Fiat и 37-летний пассажир Opel», — добавили в полиции.

Следователи сообщили о подозрении водителя по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, 24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем». Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив». На месте уже работают правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 13:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария с пострадавшими произошла еще 29 апреля в селе Чугуевском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".