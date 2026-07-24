Два человека пострадали в ДТП на Харьковщине: водителю Opel вручили подозрение

Авария с пострадавшими произошла еще 29 апреля в селе Чугуевском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 27-летний водитель автомобиля Opel Signum, выполняя маневр, не убедился в его безопасности, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Fiat Fullback.

«В результате аварии телесные повреждения средней степени тяжести получили 49-летний водитель автомобиля Fiat и 37-летний пассажир Opel», — добавили в полиции.

Следователи сообщили о подозрении водителя по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, 24 июля в центре Харькова, на улице Сумской, произошло ДТП с «перевертышем». Об этом сообщает корреспондент МГ «Объектив». На месте уже работают правоохранители.